Wechsel im Verwaltungsrat der Conzzeta AG Michael König nominiert als Nachfolger von Werner Dubach Zürich, 2. August 2018 - Der Verwaltungsrat der Conzzeta AG nominiert Michael König für die nächste ordentliche Generalversammlung vom 16. April 2019 als neues Mitglied des Verwaltungsrats. Er ersetzt Werner Dubach, der nach 25 Jahren aus dem Gremium ausscheiden wird. Michael König, Jahrgang 1963, Deutscher Staatsangehöriger, führt seit 2016 als CEO die China National Bluestar Gruppe (Teil von ChemChina). Zuvor war er seit Anfang der 90er Jahre in verschiedenen Rollen für das Life Science-Unternehmen Bayer tätig, zuletzt als Konzernvorstand verantwortlich für Asia, Africa, Middle East, Manufacturing, Human Resources sowie Sustainability & Environment. Zu seinem Werdegang bei Bayer gehört neben der Führung umsatzstarker Einheiten auch die Leitung von kleineren operativen Einheiten, von Produktionsbetrieben und von Joint Ventures in China. Insbesondere verfügt Michael König über vertiefte Erfahrungen mit Polyolen und Isozyanaten (TDI, MDI), den wichtigsten Rohstoffen für das Chemical Specialties-Segment von Conzzeta. Dank seiner langjährigen Tätigkeit vor Ort kennt Michael König China als Produktionsstandort und Absatzmarkt. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Chemical Engineering von der Technischen Universität Dortmund. Michael König wird vorbehältlich seiner Wahl Werner Dubach ersetzen. Werner Dubach gehört dem Verwaltungsrat der Conzzeta AG seit 1993 an und steht 2019 für eine weitere Wiederwahl nicht zur Verfügung. Er wirkte über Jahrzehnte an massgebender Stelle an der Entwicklung von Conzzeta mit, in den letzten Jahren auch an der strategischen und personellen Neuausrichtung. Als Mitglied der Personalkommission nahm er zudem entscheidend Einfluss auf die Entwicklung einer zukunftsorientierten Personalstrategie und die Einführung eines leistungsorientierten Vergütungssystems. Im Namen des Verwaltungsrats der Conzzeta AG kommentiert Verwaltungsratspräsident Ernst Bärtschi: "Wir danken Werner Dubach bereits heute für sein langjähriges, nachhaltiges Wirken im Verwaltungsrat der Conzzeta AG, auf welches wir an der nächsten GV noch im Detail zu sprechen kommen. Er brachte wertvolle unternehmerische Erfahrung ein mit stets kritisch-konstruktiven Impulsen zu wegweisenden Fragen. Gleichzeitig freuen wir uns, der Generalversammlung mit Michael König einen Kandidaten mit ausgewiesener Fach- und Führungserfahrung im globalen Chemiegeschäft vorschlagen zu können. Mit seinem Netzwerk und den vertieften Kenntnissen besonders der asiatischen Märkte wird er uns helfen können, unsere Position in Asien weiter zu entwickeln und auszubauen." Für Rückfragen und weitere Auskünfte: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications Phone +41 44 468 24 49 media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten global nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

