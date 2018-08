Moneycab.com: Herr Breu, die SFS Group hat in der ersten Jahreshälfte den Umsatz deutlich gesteigert, einen höheren Reingewinn erzielt und auch die Profitabilität gesteigert. Welches waren die wichtigsten Wachstumstreiber?

Jens Breu: Es ist uns gelungen, die Wachstumsdynamik des Vorjahres weiterzuführen und den Umsatz um knapp 10% zu steigern. Das Wachstum war in Bezug auf Branchen und Regionen breit abgestützt.

Geht es in diesem Stil bis Ende Jahr weiter?

Für das zweite Semester erwartet SFS, unter Annahme gleicher wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, eine Fortführung des Umsatzwachstums und für das Gesamtjahr eine Steigerung des Umsatzes um 7 - 9%. Das zweite Halbjahr, in welchem wir gegenüber einer starken Vorjahresperiode gemessen werden, ist in unserem Geschäft aber immer auch von Unsicherheiten geprägt, wie z.B. dem Erfolg der Produktlancierungen im Bereich Electronics oder auch einem frühen Wintereinbruch, der die Aktivitäten im Baubereich negativ beeinflusst.

Die SFS Group hat in der ersten Jahreshälfte deutlich mehr investiert (+44% auf 69,5 Mio Franken). In welche Bereiche flossen die Investitionen?

Der grösste Teil der Investitionen, 75.9 %, floss in das Segment Engineered Components, welches auch die höchste Kapitalrentabilität ausweist. Wichtigste Treiber waren die umfangreichen Investitionen in Produktionsanlagen zur Realisierung der anspruchsvollen Neuprojekte sowie der Bau der neuen Produktionsplattform in Nantong (China) nördlich von Shanghai.

Welche Möglichkeiten ermöglicht der Standort Nantong der SFS Group in China?

Dieses neue Werk konsolidiert einen Teil der Geschäftsaktivitäten der SFS Group in China. Damit schaffen wir eine Plattform, welche unsere gesamte Wertschöpfungskette umfasst. Das Werk ist für die Entwicklung unserer Aktivitäten in China von grosser Bedeutung und schafft den Raum für neue Wachstumsprojekte. Mit einer Gebäudefläche von rund 77'000 m² wird das Werk in Nantong der zweitgrösste Standort der

SFS Group. Die Fertigstellung ist auf Anfang 2019 geplant.

Diese hohen Vorleistungen für künftige Projekte in der Hauptsparte Engineering Components - können Sie uns da ein Beispiel nennen?

In der Division Electronics, zum Beispiel, arbeiten wir seit über einem Jahr intensiv an Produkten, welche uns ein völlig neues Anwendungsgebiet erschliessen. Diese Produkte werden hauptsächlich auf Basis der Kaltmassivumformung realisiert - der Kerntechnologie von SFS. Wir erwarten, dass im zweiten Halbjahr erste Umsätze realisiert werden.

