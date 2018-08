Tagesgewinner war am Mittwoch Stratasys mit 15,55% auf 18,80 (160% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,49%) vor windeln.de mit 5,94% auf 1,16 (63% Vol.; 1W 7,41%) und Air Berlin mit 5,69% auf 0,02 (0% Vol.; 1W -4,35%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -14,29% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,69%), Terex mit -10,09% auf 39,67 (290% Vol.; 1W -8,87%), Home24 mit -7,37% auf 26,52 (15% Vol.; 1W -7,27%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (44371,47 Mio.), HSBC Holdings (42548,74) und BP Plc (33255,87). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Garmin (1421%), Terex (290%) und Osram Licht (262%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC Holdings mit 10122,22%, die beste ytd ist GVC...

Den vollständigen Artikel lesen ...