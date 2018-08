Unternehmen beendet Umstrukturierung nach Kapitel 11

Westinghouse Electric Company, der weltweit führende Anbieter von Technologie, Brennstoffen und Dienstleistungen für die Kernkraftindustrie, meldete heute den Abschluss der bereits angekündigten Veräußerung des Unternehmens an Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) (TSX:BBU.UN) und institutionelle Partner (zusammen "Brookfield") sowie die Beendigung der Umstrukturierung des Unternehmens nach Kapitel 11. Die am 4. Januar 2018 angekündigte Transaktion wurde mit Wirkung vom heutigen Tag zum Abschluss gebracht.

"Der Abschluss dieser Transaktion ist ein spannender Meilenstein für Westinghouse, da wir nun Kapitel 11 erfolgreich hinter uns gebracht haben und eine signifikante Transformation weiterverfolgen, die uns für langfristigen, nachhaltigen Erfolg aufstellen wird. Mit Unterstützung von Brookfield wird Westinghouse auf seine traditionelle Führungsposition in der Kernkraftindustrie aufbauen. Unser Fokus liegt nun auf Stärkung des Geschäfts, Nutzung unserer globalen Präsenz und Spitzenleistungen in den Bereichen Kundendienst und Innovation", so José Emeterio Gutiérrez, President und CEO von Westinghouse.

Westinghouse Electric Company ist das weltweite Vorreiterunternehmen in der Kernenergie und ein führender Anbieter von Produkten und Technologien für Kernkraftwerke, der Versorgungsunternehmen in der ganzen Welt beliefert. 1957 lieferte Westinghouse den weltweit ersten kommerziellen Druckwasserreaktor in Shippingport im US-Bundesstaat Pennsylvania aus. Heute bildet die Technologie von Westinghouse die Grundlage für etwa die Hälfte aller im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke der Welt.

Brookfield Business Partners ist ein Unternehmen, das sich auf Geschäftsdienstleister und Industriewerte spezialisiert, mit Schwerpunkt auf dem Besitz und Betrieb hochwertiger Unternehmen, die von Eintrittsschranken und/oder niedrigen Produktionskosten profitieren. Brookfield Business Partners ist an der Börse in New York und in Toronto notiert. Wichtige Informationen werden unter Umständen ausschließlich über die Website verbreitet. Investoren sollten darum stets die Website besuchen, um derartige Informationen zu erhalten.

Brookfield Business Partners ist das wichtigste börsennotierte Unternehmen für Geschäftsdienstleister und Industriewerte von Brookfield Asset Management Inc. (NYSE:BAM) (TSX:BAM.A) (EURONEXT:BAMA), einem führenden, weltweit tätigen alternativen Asset-Manager mit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von rund 285 Milliarden US-Dollar, 150 Milliarden davon in den USA. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter https://bbu.brookfield.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab

