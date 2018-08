The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.08.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0L25 DZ BANK IS.A986 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0L33 DZ BANK IS.A987 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UU3 LB.HESS.-THR. IHS 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UV1 LB.HESS.-THR. IHS 18/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2PV3 UC-HVB USD 21 LIBOR BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB1P9F1 LBBW GM-FLOATER 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P9Z9 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB1QA09 LBBW DL-STUFENZINS 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NLB25N3 NORDLB 2 PH.BD. 30/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB25P8 NORDLB 2 PH.BD. 31/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU07265AL29 BAY.US FI.II. 18/21 REGS BD01 BON USD N

CA 3GB XFRA CA37958T1003 GLOBAL BLCKCHN MNG CORP. EQ00 EQU EUR N

CA WUGA XFRA DE000A2LQTS9 WESTAG + GETALIT ST VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA 8SO XFRA US83570H1086 SONOS INC. EQ00 EQU EUR N

CA WUGB XFRA DE000A2LQTV3 WESTAG + GETALIT VZO VERK EQ01 EQU EUR Y