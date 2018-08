The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0231744 R.BK CDA(SYD) 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0028270 R.BK CDA(SYD) 2018 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DZ9U9B1 DZ BANK IS.A32 VAR BD00 BON EUR N

CA MMMA XFRA US88579YAP60 3M CO. 2018 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4N23 HSH NORDBANK ZS 5 14/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB1087 MUENCH.HYP.BK. R.1308 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US40428HPU04 HSBC USA 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA USY32358AA46 HKCG FINANCE 08/18 REGS BD01 BON USD N

CA 9ZQB XFRA XS0381439305 TRANSCAPITALINVEST 08/18 BD01 BON USD N

CA TEGA XFRA XS0954227210 TAG IMMOBILIEN ANL.13/18 BD01 BON EUR N

CA 0F7B XFRA XS0957590689 FBN FIN.CO 13/20 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0958742313 CIBC 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1268048060 WORLD BK 15/18 MTN BD02 BON INR N

CA BKNE XFRA XS1270848317 BK NOVA SCOTIA 15/18 FLR BD02 BON GBP N