FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8FM XFRA US3504651007 FOUNDATION MEDIC.DL-,0001

C3E XFRA US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01

AXS XFRA US0025671050 ABAXIS INC.

VR2N XFRA CA9191472070 VALGOLD RESOURCES

DV3P XFRA US24661P7087 DELCATH SYS NEW DL-,01