Die Übernahme des US-Konzerns Chemtura und höhere Absatzpreise stimmen den Spezialchemiekonzern Lanxess optimistischer. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen wird 2018 nun am oberen Rand der Bandbreite von 5 bis 10 Prozent erwartet, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Köln mitteilte.

Der Umsatz stieg im abgelaufenen zweiten Quartal um 6,8 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte um 3,6 Prozent auf 290 Millionen Euro zu. Beide Werte lagen etwas über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Beim Umsatz und dem operativen Gewinn wird das Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo nun nicht mehr berücksichtigt. Unter dem Strich verdiente Lanxess 126 Millionen Euro nach nur 3 Millionen Euro vor einem Jahr. Darin enthalten ist auch der Beitrag des Herstellers von künstlichem Kautschuk Arlanxeo./mis/jha/

ISIN DE0005470405

AXC0054 2018-08-02/07:24