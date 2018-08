Zürich (awp) - Die Grossbank Credit Suisse hat sich offenbar für Frankfurt als den zentralen Standort für das Investment Banking und Kapitalmarktgeschäfte in Europa entschieden. Wie die "Financial Times" am Donnerstag berichtet, habe die Bank bereits mehrere Millionen US-Dollar an Vermögenswerten verlagert, um den neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...