Probleme bereiten nach wie vor die niedrigen Zinsen in Europa, die vor allem im Heimatmarkt auf die Erträge drückten. Konzernweit zogen diese dagegen unter anderem wegen der Aktivitäten im Ausland um ein Prozent auf knapp 6,5 Milliarden Euro an, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Der Gewinn stieg um neun Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...