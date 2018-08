NEWPORT BEACH, Kalifornien , Aug. 02, 2018, ein Marktführer im Bereich der Luxus-Haute-Parfumerie, freut sich, mit einem Lippenstift-Etui und Nachfüll-Pack die Ausweitung seines Produktsortiments auf Kosmetika bekanntzugeben. Alle Lippenstifte sind ab dem 1. August ausschließlich in ausgewählten Neiman Marcus-Geschäften und online in limitierter Auflage erhältlich und kommen in einem atemberaubenden bogenförmigen Schutzetui mit Emailleoberfläche in schwarz oder weiß, das mit mehr als dreihundert Swarovski-Kristallen in brillantem Diamantschliff besetzt ist. Das Lippenstift-Etui enthält einen Spiegel für mühelose und präzise Anwendung.



Bekannt als Wegbereiter der Branche, weil die Marke Schmuck und von der Mode inspiriertes Material bei der Konzeption von außergewöhnlichen Verpackungen für Düfte und Kosmetika verwendet, hat House of Sillage diesen bahnbrechenden Trend mit seiner Lippenstiftkollektion in limitierter Auflage weiterentwickelt.

Nicole Mather, Gründerin und CEO, entwarf diese neue Kollektion und wollte die Essenz und Kraft hinter dem ikonischen Symbol des Bogens feiern. "Wir wollten die zeitlose Inspiration des Bogens für die Weiblichkeit huldigen. Wir haben die Schönheit und den Glanz des Bogens in der Populärkultur über Jahrzehnte hinweg gesehen und glauben, dass wir die Schönheit unserer Parfümverpackungen auch bei unseren Kosmetika umgesetzt haben."

Diese hinreißenden neuen Lippenstifte sind von höchster Qualität und mit echtem Diamantpulver hergestellt, was eine leuchtende Aura von königlicher Schönheit schafft. Die Produktnamen sind von Adelstiteln inspiriert, die zu der exklusiven Komposition opulenter Farben passen, die brillant in einer Vielzahl atemberaubender Schattierungen erstrahlen (14, um genau zu sein). Von "Duchess" (Herzogin) bis "Queen" (Königin) oder "Countess" (Gräfin) können Benutzer der Lippenstifte die Farbe wählen, die ihrer Tageslaune entspricht, und eine ultra-cremige Seidentextur auf Lippen mit einem luxuriösen Finish genießen, und somit das ultimative Farberlebnis schaffen.

BRANDAKTUELL

Der Lippenstift in limitierter Auflage von House of Sillage hat diese Woche seine erste Auszeichnung für Produktinnovation im Bereich Luxusartikel bei den City Awards der ICMAD (Independent Cosmetic Manufacturers and Distributors, Unabhängige Kosmetikhersteller und -vertreiber) erhalten, die am 30. Juli 2018 im Mandalay Bay in Las Vegas (USA) stattgefunden haben. Dies ist eine unglaubliche Leistung, wenn man bedenkt, dass dies das erste Produkt der Marke im Kosmetikbereich ist!

Der Lippenstift in limitierter Auflage wird ab dem 1. September 2018 auch in Geschäften von Bergdorf Goodman erhältlich sein.

