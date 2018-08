DIALOG SEMICONDUCTOR GIBT DIE ERGEBNISSE FÜR DAS AM 29. JUNI 2018 ABGESCHLOSSENE ZWEITE QUARTAL BEKANNT. Umsatz steigt im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 16% auf 296 Mio. US$; zudem Wachstum beim Betriebsergebnis. DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis DIALOG SEMICONDUCTOR GIBT DIE ERGEBNISSE FÜR DAS AM 29. JUNI 2018 ABGESCHLOSSENE ZWEITE QUARTAL BEKANNT. Umsatz steigt im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 16% auf 296 Mio. US$; zudem Wachstum beim Betriebsergebnis. 02.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. London, Großbritannien, 2. August 2018 - Dialog Semiconductor Plc (XETRA: DLG), Anbieter von hochintegrierter Powermanagement-, AC/DC-, Festkörperbeleuchtungs- und Bluetooth(R) Low-Energy-Wireless-Technologie, gibt heute die ungeprüften Ergebnisse für das am 29. Juni 2018 abgeschlossene zweite Quartal bekannt. Finanzielle Highlights des zweiten Quartals 2018 - Umsatz von 296 Mio. US$ entspricht Plus von 16% im Jahresvergleich und liegt damit leicht über dem Mittelwert des Mai-Zielkorridors - Umsatzerlöse enthalten den Beitrag von Silego Technology Inc. ("Silego"); sämtliche operativen Geschäftssegmente erzielten im Jahresvergleich Umsatzzuwachs - Bruttomarge bei 48,0%, bereinigte¹ Bruttomarge bei 48,3%; beide Werte liegen leicht unter den Ergebnissen des Vergleichsquartals, jedoch über dem Mai-Zielkorridor - Betriebsergebnis von 26,2 Mio. US$ entspricht einem Anstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr; bereinigtes1 Betriebsergebnis von 42,1 Mio. US$ liegt 33% über dem Vorjahreswert - Sämtliche operativen Geschäftssegmente erwirtschafteten ein positives Betriebsergebnis - Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,23 US$ (Q2 2017: 0,23 US$) und bereinigtes1 verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,45 US$ (Q2 2017: 0,36 US$) - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 56 Mio. US$ (Q2 2017: 20 Mio. US$); in Q2 2018 generierter Free Cashflow1 von 37 Mio. US$ (Q2 2017: 1 Mio. US$); 537 Mio. US$ Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, 106 Mio. US$ weniger als zum 30. Juni 2017 infolge der Akquisition von Silego Operative Highlights des zweiten Quartals 2018 - Impulse bei Entwicklungsvereinbarungen für Powermanagement-ICs (PMICs) mit führendem Smartphone-OEM - Apple hat seine Prognose für unseren Volumenanteil am Haupt-PMIC für die Smartphone-Plattform 2018 reduziert; bei allen anderen PMICs und Sub-PMICs bleiben die Volumina unverändert - Integration von Silego verläuft nach Plan - Die Akzeptanz im Markt für den USB Power Delivery ("USB PD") Standard bei mobilen Endgeräten nimmt weiter zu - Aufbau einer soliden Präsenz im Bluetooth(R) Low-Energy-Markt, 45% Umsatzsteigerung im Jahresvergleich mit unseren SmartBond SoCs - Erweiterung unseres SmartBond Angebots durch regelkonformen Mesh-Support für Bluetooth Special Interest Group (SIG) und Einführung eines neuen 5 Degrees-of-Freedom (DOF) SmartBond Multi-Sensor Kit zur Unterstützung von Sensor-Konnektivität im Internet der Dinge ("IoT") - Ausweitung unseres Produktportfolios durch Einführung eines extrem energiesparenden, kompakten Haptic Driver ICs, um der zunehmenden Verwendung in den Märkten Mobile, Gaming und Automotive gerecht zu werden - SmartBeat, unser Wireless Audio-IC für den Endverbraucher-Headset-Markt, erhielt von Jabra den Zuschlag für die neue Headset-Serie Engage Dr. Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor, kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen: "Unserer Prognose entsprechend, haben wir im Berichtsquartal ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr erzielt. Alle unsere Geschäftssegmente haben hierzu beigetragen und waren profitabel. Auch die Integration von Silego verläuft weiterhin nach Plan. Kunden aus den Bereichen Mobile und dem Internet der Dinge beabsichtigen, ihre Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Wir sehen daher viel Potential für unsere differenzierten Technologien wie beispielsweise CMIC. Unsere gezielten Investitionen in Innovation unterstützen den Ausbau unseres Produktportfolios und fördern zukünftiges Umsatzwachstum. Im vergangenen Quartal haben wir neue Produkte herausgebracht, welche die Anforderungen unserer Kunden im Bereich Internet der Dinge und für Peripheriegeräte, unterstützen. Hierzu zählt unter anderem das SmartBond Multi-Sensor Kit. Durch die Einführung eines neuen Haptic Driver ICs haben wir zudem noch einen neuen Markt erschlossen. Mit unserem IC adressieren wir aktiv den voranschreitenden Einsatz hochwertiger, energiesparender Haptik-Technologie in den Segmenten Mobile, Gaming und Automotive. Trotz der jüngsten kundenseitigen Entwicklungen im Segment Powermanagement, bin ich mit Blick auf das Gesamtjahr positiv gestimmt. Unsere Investitionen in Innovationsprojekte und unsere starke Pipeline an kundenspezifischen Design-ins werden auch in diesem Jahr zum Umsatzwachstum beitragen." 1 Bereinigte Kennzahlen und Angaben zum Free Cashflow in dieser Pressemitteilung entsprechen Nicht-IFRS-Kennzahlen (siehe Seite 5). Ausblick Aus aktueller Sicht und unter Berücksichtigung üblicher saisonaler Trends erwarten wir für das dritte Quartal 2018 einen Umsatz im Bereich von 365 bis 395 Mio. US$. Angesichts der geschäftlichen Dynamik und einer Pipeline wichtiger Produkteinführungen sind wir zuversichtlich, dass 2018 ein Jahr mit Umsatzwachstum sein wird. Wie schon in den Vorjahren wird die Umsatzentwicklung besonders von der zweiten Jahreshälfte geprägt sein. Entsprechend der erwarteten Umsatzentwicklung gehen wir davon aus, dass die Bruttomarge für Q3 2018 im Wesentlichen auf dem Niveau von Q2 2018 und das GJ 2018 im Wesentlichen auf dem Niveau des GJ 2017 liegen wird. Wichtige Kennzahlen IFRS-Basis US$ Millionen, sofern nicht Q2 Q2 Verän- H1 H1 Verän- anderweitig genannt 2018 2017 derung 2018 2017 derung Umsatzerlöse 295,7 255,5 +16% 627,8 526,5 +19% Bruttomarge2 48,0% 48,4% -40bps 47,1% 48,0% -90bps Forschungsund 26,5% 28,4% -190b- 25,4% 26,5% -110b- Entwicklungskosten %2,3 ps ps Vertriebs-, Allgemeine und 13,0% 12,3% +70bps 12,5% 12,2% +30bps Verwaltungskosten %3 Betriebsergebnis 26,2 20,0 +31% 59,1 49,1 +20% Umsatzrendite 8,9% 7,8% +110b- 9,4% 9,3% +10bps ps Konzernergebnis 18,1 17,1 +6% 35,5 40,2 -12% Unverwässertes Ergebnis je 0,24 0,24 0% 0,48 0,55 -13% Aktie US$ Verwässertes Ergebnis je 0,23 0,23 0% 0,46 0,52 -12% Aktie US$ Mittelzufluss aus der 55,6 19,7 +182% 105,3 120,3 -12% laufenden Geschäftstätigkeit Bereinigt US$ Millionen, sofern Q2 Q2 Verände- H1 H1 Verände- nicht anderweitig genannt 2018 2017 rung 2018 2017 rung Umsatzerlöse 295,7 255,5 +16% 627,8 526,5 +19% Bruttomarge2 48,3% 48,6% -30bps 47,7% 48,2% -50bps Forschungsund 24,0% 26,2% -220bps 23,0% 24,2% -120bps Entwicklungskosten %2,3 Vertriebs-, Allgemeine und 10,2% 10,1% +10bps 9,8% 9,8% 0bps Verwaltungskosten %3 EBITDA 56,7 44,8 +27% 123,2 102,2 +21% EBITDA % 19,2% 17,5% +170bps 19,6% 19,4% +20bps Betriebsergebnis 42,1 31,6 +33% 94,5 74,8 +26% Umsatzrendite 14,2% 12,3% +190bps 15,1% 14,2% +90bps Konzernergebnis 35,3 27,8 +27% 76,2 62,2 +23% Unverwässertes Ergebnis je 0,48 0,38 +26% 1,03 0,84 +23% Aktie US$ Verwässertes Ergebnis je 0,45 0,36 +25% 0,98 0,80 +23% Aktie US$ 2 Bruttomarge und Forschungs- und Entwicklungskosten in Prozent für 2017 werden einheitlich dargestellt. Weitere Informationen zur Klassifizierung bestimmter Produktentwicklungskosten finden Sie auf Seite 7 sowie unter Anmerkung 1 zu den Zwischenabschlüssen. 3 Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten in Prozent des Umsatzes Der Umsatz ist im zweiten Quartal 2018 im Jahresvergleich um 16% auf 296 Mio. US-Dollar gestiegen. Ohne den aus der Akquisition von Silego entstandenen Beitrag (Q2 2018: 24,1 Mio. US$) fiel der Umsatz im Jahresvergleich um 6% höher aus. Grund war die solide Performance aller Geschäftssegmente. Mobile Systems lag 4% über dem Vorjahreswert. Treibende Kraft hinter der Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr war der gewachsene Beitrag der jüngsten Generation unserer hochintegrierten Powermanagement-Lösungen. Der Umsatz von Advanced Mixed Signal im zweiten Quartal 2018 hat sich im Jahresvergleich nahezu verdoppelt. Ohne den Umsatz von Silego schnitt Advanced Mixed Signal im Jahresvergleich 17% besser ab. Grund war die gestiegene Nachfrage bei Schnelllade-Adaptern. Connectivity lag 12% über dem Vorjahreswert. Ausschlaggebend für den Anstieg war der 45%ige Umsatzzuwachs bei Bluetooth(R) Low-Energy-Produkten. Automotive & Industrial konnte im Jahresvergleich vor allem aufgrund höherer Absatzvolumina im Automobilsegment um 4% zulegen. Zu Beginn des Jahres haben wir die Klassifizierung der Abschreibung aktivierter Produktentwicklungskosten, der Abschreibung erworbener Technologien sowie von Lizenzgebühren geändert. Solche Aufwendungen waren zuvor in den Umsatzkosten inkludiert und sind nunmehr in den Aufwendungen für F&E enthalten (Einzelheiten siehe Tabelle Seite 7). Die Änderung hatte keinerlei Auswirkung auf das Betriebsergebnis und wurde zur besseren Vergleichbarkeit unserer Ergebnisse mit denen des Vergleichsumfeldes vorgenommen. Im zweiten Quartal 2018 betrug die Bruttomarge 48,0%; sie lag damit 40bps unter dem zweiten Quartal 2017. Grund war der Produktmix, dessen Auswirkungen teilweise durch niedrigere Fertigungskosten wettgemacht wurden. Die bereinigte1 Bruttomarge im zweiten Quartal 2018 betrug 48,3%, 30bps weniger als im zweiten Quartal 2017, aus den gleichen Gründen wie vorangehend beschrieben. Die Betriebsausgaben (bestehend aus Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sowie F&E) beliefen sich im zweiten Quartal 2018 auf 116,7 Mio. US$ (plus 12% im Jahresvergleich) oder 39,5% des Umsatzes (Q2 2017: 40,7%). Die bereinigten1 Betriebsausgaben haben sich im zweiten Quartal 2018 im Jahresvergleich um 9% auf 101,2 Mio. US$ oder 34,2% des Umsatzes erhöht (Q2 2017: 36,3%). Die im Jahresvergleich gestiegenen Betriebs- und bereinigten Betriebsausgaben sind im Wesentlichen durch höhere Ausgaben für F&E sowie die Einbeziehung von Silego in den Konsolidierungskreis des Konzerns begründet. Die Aufwendungen für F&E sind im Berichtsquartal gegenüber dem zweiten Quartal 2017 um 8% auf 78,3 Mio. US$ gestiegen. Der Anstieg ist auf die Einbeziehung von Silego in den Konsolidierungskreis des Konzerns zurückzuführen. Der Anteil der Investitionen in F&E am Umsatz ist im zweiten Quartal 2018 im Jahresvergleich um 190bps auf 26,5% gesunken. Bereinigt1 haben sich die Aufwendungen für F&E gegenüber dem zweiten Quartal 2017 um 6% auf 71,0 Mio. US$ erhöht. Der Anteil der bereinigten1 Ausgaben für F&E am Umsatz sank im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem zweiten Quartal 2017 um 220bps auf 24,0%. Die Aufwendungen für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten haben sich im Berichtsquartal gegenüber dem Vergleichsquartal um 22% auf 38,4 Mio. US$ erhöht. Der Anstieg ist vorrangig auf die Einbeziehung von Silego in den Konsolidierungskreis des Konzerns zurückzuführen. Im zweiten Quartal 2018 entstanden uns im Zusammenhang mit dem Erwerb von Silego Integrationskosten in Höhe von 0,5 Mio. US$. Der Anteil der bereinigten Aufwendungen für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz lag im Berichtsquartal mit 13,0% 70bps über dem Vorjahresquartal (Q2 2017: 12,3%). Die bereinigten1 Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sind im Berichtsquartal gegenüber dem zweiten Quartal 2017 um 17% auf 30,2 Mio. US$ gestiegen. Der Anstieg ist auf denselben zuvor genannten Grund zurückzuführen. Der Anteil der bereinigten Aufwendungen für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz ist mit 10,2% im Vorjahresvergleich im Wesentlichen unverändert geblieben (Q2 2017: 10,1%). Das Betriebsergebnis fiel im zweiten Quartal 2018 mit 26,2 Mio. US$ aufgrund gestiegener Umsätze bei gleichzeitig leicht niedrigerer Bruttomarge um 31% höher aus als im Vergleichsquartal. Im Berichtsquartal betrug die Umsatzrendite 8,9%; sie lag damit 110bps über dem zweiten Quartal 2017. Grund waren vorrangig höhere Umsatzerlöse und die geringeren Investitionen in F&E im Verhältnis zum Umsatz. Dies wurde zum Teil von den Effekten der Anpassungen in Verbindung mit dem Erwerb von Silego ausgeglichen. Das bereinigte1 Betriebsergebnis betrug 42,1 Mio. US$; es fiel aufgrund höherer Umsätze und trotz der geringfügig niedrigeren Bruttomarge im Jahresvergleich um 33% höher aus. Die bereinigte Umsatzrendite lag im Berichtsquartal mit 14,2% 190bps über dem zweiten Quartal 2017. Der effektive Steuersatz belief sich im ersten Halbjahr 2018 auf 35,9% (erstes Halbjahr 2017: 23,2%) und in Q2 2018 auf 34,5% (Q2 2017: 25,7%). Die effektiven Steuersätze für das erste Halbjahr und das zweite Quartal 2018 sind hauptsächlich von Verwerfungen geprägt, die durch die steuerliche und bilanztechnische Behandlung der anteilsbasierten Vergütung, den Auswirkungen der Unternehmenszusammenlegungen sowie durch einige unserer strategischen Investitionen zustande kamen. Der effektive Steuersatz belief sich im zweiten Quartal 2018 auf 21,0% (Q2 2017: 19,1% oder 22,0% ohne Berücksichtigung einer Rückstellungsauflösung in Höhe von 1,0 Mio. US$); er lag damit ohne Berücksichtigung der Rückstellungsauflösung 100bps unter dem bereinigten effektiven Steuersatz von Q2 2017. Im zweiten Quartal 2018 fiel das Netto-Konzernergebnis aufgrund des Anstiegs beim Betriebsergebnis, die durch höhere Steuern vom Einkommen und vom Ertrag teilweise kompensiert wurde, um 6% höher als im Vergleichsquartal aus. Bereinigt1 fiel das Konzernergebnis im Jahresvergleich 27% höher aus. Die im Jahresvergleich positive Entwicklung des bereinigten Konzernergebnisses war im Wesentlichen Folge der Veränderung im Betriebsergebnis. Das verwässerte Ergebnis je Aktie entsprach im Berichtsquartal dem zweiten Quartal 2017. Das bereinigte1 verwässerte Ergebnis je Aktie lag im zweiten Quartal 2018 25% über dem Vorjahreswert. Ende des zweiten Quartals 2018 war unser Vorratsbestand mit insgesamt 134 Mio. US$ (oder einer Lagerreichweite von ca. 78 Tagen) 3% geringer als im Vorquartal. Dies entspricht einer Zunahme der Lagerreichweite gegenüber dem Vorquartal um 8 Tage. Für das dritte Quartal 2018 erwarten wir im Vorfeld der Auslieferung neuer Produkte eine Erhöhung des Vorratsbestandes und der Lagerreichweite gegenüber dem zweiten Quartal 2018. Am Ende des zweiten Quartals 2018 beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 537 Mio. US$. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsquartal 56 Mio. US$, mehr als doppelt so viel wie im zweiten Quartal 2017 (Q2 2017: 20 Mio. US$), im Wesentlichen eine Folge von Veränderungen beim Working Capital sowie der Zeitpunkte der Einkommens- und Ertragssteuerzahlungen. Der Free Cashflow im zweiten Quartal 2018 betrug 37 Mio. US$; er war damit deutlich höher als im Vergleichsquartal (Q2 2017: 1 Mio. US$), was vorrangig auf einen höheren Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist. Operative Entwicklung Dialog Semiconductor ist ein Halbleiterhersteller mit Fabless-Geschäftsmodell, mit primärem Fokus auf der Entwicklung hochintegrierter Mixed-Signal-Produkte für die Unterhaltungselektronik. Hochqualifizierte Ingenieure, Partnerschaftskonzepte, operative Flexibilität sowie die Qualität unserer Produkte sind die Grundlage für unseren Wettbewerbsvorsprung. Unsere primären Zielmärkte sind Endverbrauchermärkte wie Mobile und das IoT. Die zunehmende Einführung von Standardtechnologien wie Bluetooth(R) Low-Energy oder LED-Beleuchtung sowie der Vormarsch von High-Performance-Prozessoren bei Infotainment-Systemen haben zu einer stärkeren Präsenz im Automotive-Segment beigetragen. Entsprechend unseren strategischen Zielen beabsichtigen wir 2018 unser Produktportfolio durch die Kombination organischer sowie anorganischer Wachstumsmaßnahmen zusätzlich zu erweitern. Mobile Systems Das Geschäftssegment Mobile Systems erzielte im zweiten Quartal 2018 im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 4%. Das Geschäftssegment erweitert derzeit kontinuierlich sein Portfolio an anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSP) mit Lade-ICs der nächsten Generation sowie um Nanopower-PMICs. Im zweiten Quartal 2018 hat ein Top-5-Smartphone-OEM unseren Current Doubler (DA9313) auf zwei Plattformen eingeführt, um die Ladezeit zu minimieren und sich so in einem wettbewerbsintensiven Markt zu differenzieren. Die ultrakompakten Nanopower-PMICs bieten hohe Effizienz und Flexibilität bei Wearables, Smart-Home-Anwendungen sowie vielen anderen Connected-Devices. Während des Berichtsquartals haben wir durch die Einführung des extrem energiesparenden, kompakten Haptic Driver ICs unsere Portfoliodiversifizierung weiter vorangetrieben. Das Produkt ermöglicht ein einzigartiges und sehr reaktionsschnelles, haptisches Erlebnis bei der nächsten Generation von User-Interface-Systemen für Smartphones, Gaming und Automotive. Wie am 31. Mai 2018 bekanntgegeben, hat Apple im Verlauf des zweiten Quartals, die Prognose für das Absatzvolumen des Haupt-PMICs der Smartphone-Plattform 2018 reduziert. Außerdem haben wir im Berichtsquartal weitere Design-Wins bei kundenspezifischen PMICs für neue Modelle der nächsten Generation verbuchen können. Diese Möglichkeit sowie alle weiteren Projekte, die sich für uns durch unseren größten Kunden ergeben, entstehen Produkt für Produkt. Sie sind abhängig von unserer Fähigkeit, gemäß der höchsten technischen Standards zu arbeiten und wegweisende Technologien zu entwickeln, ebenso wie von unserem Versprechen, hochwertige Produkte zu angemessenen Preisen und Stückzahlen zu liefern. Wir sind uns bewusst, dass Apple über die Ressourcen und Kapazitäten verfügt, selbst einen PMIC zu entwickeln. Wir werden unseren größten Kunden auch in Zukunft im Sinne der weiteren Entwicklung und des Ausbaus unserer Geschäftsbeziehung nach Kräften unterstützen. Gleichzeitig haben wir durch den Ausbau unseres Plattform-Referenzdesigns die Expansion unserer Powermanagement-Technologie in neuen Märkte und Geografien fortgesetzt. So ermöglicht uns die Partnerschaft mit Spreadtrum, unseren Marktanteil im Mobiliäts-Segment in China und Südostasien zu vergrößern. Zudem stärken die Kooperationen mit Renesas und Xilinx die Präsenz von Dialog Semiconductor im Segment Automotive. Advanced Mixed Signal Im vierten Quartal 2017 haben wir durch die Zusammenlegung des Segments Power Conversion mit dem akquirierten Silego-Geschäft das neue Segment Advanced Mixed Signal geschaffen. Im zweiten Quartal 2018 hat sich der Umsatz von Advanced Mixed Signal im Jahresvergleich nahezu verdoppelt. Ohne Berücksichtigung des Umsatzbeitrags von Silego schnitt Advanced Mixed Signal im Jahresvergleich 17% besser ab. Grund hierfür war vor allem die gestiegene Nachfrage bei Schnelllade-Adaptern. Wir erwarten, dass die Marktakzeptanz der neuen Ladetechnologien wie USB PD Type-C ab der zweiten Hälfte 2018 zunehmen wird. Durch die Kombination seiner differenzierten Technologie, der schnellen Umsetzung sowie der umfassenden Unterstützung von Rapid Charge-Protokollen hat Dialog Semiconductor seinen eindrucksvollen Marktanteil im Schnelllade-Segment erfolgreich gehalten. Unsere RapidCharge Lösungen für Netzteil-Adapter hatten Ende 2017 am Schnelllade-Adaptermarkt für Smartphones einen Anteil4 von circa 60%. Unser breites Produktportfolio bei LED-Treiber-ICs für Solid-State Lighting (SSL) sowie exklusiven digitalen Wandlertechnologien ermöglicht hochwertige Lösungen zu niedrigen Kosten. Unser SSL-LED-Geschäft wies im zweiten Quartal 2018 solides Wachstum auf. Darüber hinaus hat der Erwerb der LED-Backlight-Technologie der ams AG im November 2017 dazu geführt, dass wir unsere Kundenbasis ausgebaut und unseren Anteil am Markt für Highend-TV-Geräte vergrößert haben. Mittelfristig visieren wir den Mobile- und den Automotive-Display-Markt an. Auch die Akquisition von Silego im November 2017 hat zur Erweiterung unseres Produktportfolios beigetragen. Im Berichtsquartal erreichten wir mit der Auslieferung von über 3,5 Milliarden Einheiten einen wichtigen Meilenstein bei unseren Configurable Mixed-Signal ICs (CMICs). Dieser Meilenstein bestätigt, dass die konfigurierbare Technologie von Dialog Semiconductor, einschließlich der sehr erfolgreichen Produktfamilie GreenPAK, im Markt die erste Wahl ist. Der extrem geringe Stromverbrauch und die Möglichkeit zur In-System-Programmierung ermöglichen es Kunden, mehrere analoge, logische und diskrete Komponenten ohne großen Zeitaufwand anzupassen und in einem einzigen Chip zu integrieren. Diese Technologie wird zur Vergrößerung unserer Kundenbasis beitragen und unsere Präsenz in den Bereichen IoT, Mobile Computing und Automotive stärken. Connectivity Das Geschäftssegment Connectivity erzielte im zweiten Quartal 2018 ein Umsatzplus von 12% im Jahresvergleich. Der Umsatz von unserem SmartBond System-on-Chip (SoC) legte im Jahresvergleich um 45% zu - ein klarer Hinweis auf den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten, sowie auf den weiter voranschreitenden Einsatz der Technologie über einen breiten Anwendungsbereich hinweg. Es wird erwartet, dass der Bluetooth(R) Low-Energy-Markt von 2016 bis 20205 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26% (CAGR) wächst. Im zweiten Quartal 2018 wurde unser SmartBond SoC (DA14683) von einer Haushaltsmarke im europäischen Konsumgütersegment übernommen. Unsere Strategie bleibt unverändert auf bestimmte vertikale Märkte ausgerichtet wie zum Beispiel Wearables, Proximity-Tags, Smart Home oder Gaming-Zubehör. Die jüngsten Ergänzungen unseres Portfolios ermöglichen mehr Sicherheit, fortschrittliche Konnektivität mit der Cloud bei IoT-Geräten sowie neue Anwendungsfälle wie das Bluetooth(R) Mesh. Die Absatzmengen unserer (DECT-basierten) Audio-Produkte waren im Berichtsquartal leicht rückläufig. Das Connectivity-Segment avisiert mit unserem Wireless Audio-IC SmartBeat den Headset-Markt für Endverbraucher. Im Berichtszeitraum haben wir einen ersten Design-Win bei Jabra im Zusammenhang mit deren neuen Headset-Serie Engage bekanntgegeben. Im zweiten Quartal 2018 hat ein Top-5-Smartphone-OEM SmartBeat auf ein neues "in-the-box"- Wireless-Produkt umgestellt. Diese Technologie schafft die Voraussetzung für ein neues immersives Headset-Erlebnis. Sie unterstützt sowohl kabelgebundene USB 3.0 Type-C- als auch Bluetooth(R) basierte Headsets für Endverbraucher. Der DA14195 wird derzeit von einer Reihe führender Verbrauchermarken für Anwendungen wie Gaming- und USB Type-C-Headsets evaluiert. Automotive & Industrial Die Umsatzerlöse von Automotive & Industrial lagen im zweiten Quartal 2018 4% über dem Vorjahreswert. Dieses solide Ergebnis ist auf im Jahresvergleich größere Umsatzvolumina im Automotive-Segment zurückzuführen. 4 Eigene Schätzungen von Dialog Semiconductor 5 Quelle: IHS Technology Q3 2017 Report, 26. Oktober 2017 Weitere Geschäftsinitiativen Unsere strategische Partnerschaft mit der Energous Corporation hat sich positiv weiterentwickelt. Ziel ist es, die Akzeptanz im Markt für kabelloses Laden via Over-the-Air-Technologie durch die Kombination der kabellosen Ladetechnologie von Energous mit den Energiespartechnologien von Dialog Semiconductor weiter voranzutreiben. Im ersten Quartal 2018 haben wir bekanntgegeben, die geplante Entwicklung einer vollständigen Produkt-Roadmap zu beschleunigen. Diese Ankündigung wurde im Anschluss an die Zulassung des Mid-Field WattUp(R) Transmitter-Referenzdesigns durch die Federal Communications Commission (FCC) möglich. Nicht-IFRS-Kennzahlen Bereinigte Kennzahlen für Performance und Free Cashflow in dieser Pressemitteilung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Unsere Verwendung von bereinigten Kennzahlen und Vergleichsangaben für die bereinigten Kennzahlen zu den am nächsten entsprechenden IFRS-Kennzahlen sind in Abschnitt 3 des Zwischenberichts für Q2 2018 aufgeführt. Zur besseren Übersicht sind nachfolgend Vergleichsangaben für die Nicht-IFRS-Kennzahlen aufgeführt, wie sie in der vorliegenden Pressemitteilung zitiert werden: Q2 2018 000US$, IFRSBa- Anteilsba- Bila- Inte- Ef- Stra- Berei- sofern sis sierte nzie- grati- fek- tegi- nigt nicht Vergütung rung ons- tiv- sche anderwei- und damit von kos- zins- Inves- tig zusammenhän- Un- ten me- titio- genannt gende ter- tho- nen Sozialversi- neh- de cherungsbei- mens- träge zu- sam- mens- chlü- ssen Umsatzerlö- 295.664 - - - - - 295.664 se Bruttoer- 141.856 506 406 - - - 142.768 gebnis Vertriebs- (38.378) 3.284 4.45- 474 - - (30.165) sowie 5 Allgemeine und Verwal- tungskos- ten For- (78.273) 4.956 2.28- - - - (71.029) schungsund 8 Entwick- lungskos- ten Sonstiges 1.022 - (522- - - - 500 Betriebser- ) gebnis Betriebser- 26.227 8.746 6.62- 474 - - 42.074 gebnis 7 Finanzer- 1.897 - 460 - 17 720 3.094 gebnis Ergebnis 28.124 8.746 7.08- 474 17 720 45.168 vor 7 Ertrags- steuern Steuern (9.691) 1.197 (867- (100) (3) (27) (9.491) vom ) Einkommen und vom Ertrag Ergebnis 18.433 9.943 6.22- 374 14 693 35.677 nach 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Anteiliger (377) - - - - - (377) Verlust des assoziier- ten Unterneh- mens Konzerner- 18.056 9.943 6.22- 374 14 693 35.300 gebnis 0 Q2 2017 000US$, IFRSBa- Anteils- Bilanzierung Effek- Strate- Berei- sofern nicht sis basierte von tiv- gische nigt anderweitig Ver- Unternehmens- zins- Inves- genannt gütung zusam- metho- titio- und menschlüssen de nen damit zusammen- hängende Sozial- versiche- rungsbei- träge Umsatzerlöse 255.515 - - - - 255.515 Bruttoergeb- 123.759 394 - - - 124.153 nis Vertriebsso- (31.384) 3.731 1.824 - - (25.829) wie Allgemeine und Verwaltungs- kosten For- (72.461) 3.868 1.773 - - (66.820) schungsund Entwicklungs- kosten Sonstiges 50 - - - - 50 Betriebser- gebnis Betriebser- 19.964 7.993 3.597 - - 31.554 gebnis Finanzergeb- 3.039 - - 80 (263) 2.856 nis Ergebnis vor 23.003 7.993 3.597 80 (263) 34.410 Ertragssteu- ern Steuern vom (5.920) (591) (210) (15) 147 (6.589) Einkommen und vom Ertrag Konzernergeb- 17.083 7.402 3.387 65 (116) 27.821 nis H1 2018 000US$, IFRSBasis Anteilsba- Bil- Inte- Ef- Stra- Bereinigt sofern sierte an- grati- fek- tegi- nicht Vergütung zie- ons- tiv- sche anderwei- und damit run- kos- zins- Inves- tig zusammen- g ten me- titio- genannt hängende von tho- nen Sozialver- Un- de sicherungs- ter- beiträge neh- men- szu- sam- men- sch- lüs- sen Umsatzerlö- 627.819 - - - - - 627.819 se Bruttoer- 295.624 1.148 2.7- 13 - - 299.579 gebnis 94 Vertriebs- (78.493) 7.922 8.1- 922 - - (61.523) sowie 26 Allgemeine und Verwal- tungskos- ten For- (159.178) 10.024 4.6- 228 - - (144.325) schungsund 01 Entwick- lungskos- ten Sonstiges 1.157 - (36- - - - 793 Betriebser- 4) gebnis Betriebser- 59.110 19.094 15.- 1.163 - - 94.524 gebnis 157 Finanzer- (2.541) - 1.1- - 50 4.256 2.936 gebnis 71 Ergebnis 56.569 19.094 16.- 1.163 50 4.256 97.460 vor 328 Ertrags- steuern Steuern (20.328) 1.958 (2.- (245) (9) 206 (20.487) vom 069- Einkommen ) und vom Ertrag Ergebnis 36.241 21.052 14.- 918 41 4.462 76.973 nach 259 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Anteiliger (749) - - - - - (749) Verlust des assoziier- ten Unterneh- mens Konzerner- 35.492 21.052 14.- 918 41 4.462 76.224 gebnis 259 H1 2017 000US$, IFRSBasis Anteils- Bilanzie- Effek- Strate- Bereinigt sofern nicht basier- rung von tiv- gische anderweitig te Unterneh- zins- Inves- genannt Ver- menszusam- metho- titio- gütung menschlüs- de nen und sen damit zusam- menhän- gende Sozial- versi- che- rungs- beiträ- ge Umsatzerlöse 526.489 - - - - 526.489 Bruttoergeb- 252.714 930 - - - 253.644 nis Vertriebsso- (63.988) 8.974 3.648 - - (51.366) wie Allgemeine und Verwaltungs- kosten For- (139.721) 8.605 3.541 - - (127.575) schungsund Entwicklungs- kosten Sonstiges 50 - - - - 50 Betriebser- gebnis Betriebser- 49.055 18.509 7.189 - - 74.753 gebnis Finanzergeb- 3.285 - - 175 710 4.170 nis Ergebnis vor 52.340 18.509 7.189 175 710 78.923 Ertragssteu- ern Steuern vom (12.140) (3.944) (420) (34) (171) (16.709) Einkommen und vom Ertrag Konzernergeb- 40.200 14.565 6.769 141 539 62.214 nis Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen 000US$ Q2 Q2 H1 2018 H1 2018 2017 2017 Abschreibung von erworbenen 5.657 3.597 11.314 7.189 identifizierten immateriellen Vermögenswerten Effekte aus der Fair Value Bewertung von 406 - 2.794 - übernommenen Vorräten Kaufpreisverbindlichkeit, als 350 - 804 - Vergütungsaufwendung bilanziert Verfall verzögerter (36) - (163) - Kaufpreisverbindlichkeiten Neubewertung bedingter (523) - (365) - Kaufpreisverbindlichkeiten Kosten für abgebrochenes Merger 773 - 773 - Steigerung des Betriebsergebnisses 6.627 3.597 15.157 7.189 Auflösung der Diskontierung bedingter 460 - 1.171 - Kaufpreisverbindlichkeiten Steigerung des Ergebnisses vor 7.087 3.597 16.328 7.189 Ertragssteuern Steuern vom Einkommen und Ertrag (867) (210) (2.069) (420) Steigerung des Konzernergebnisses 6.220 3.387 14.259 6.769 EBITDA 000US$ Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Konzernergebnis 18.056 17.083 35.492 40.200 Finanzergebnis (1.897) (3.039) 2.541 (3.285) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9.691 5.920 20.328 12.140 Abschreibungen auf Sachanlagen 8.043 7.593 15.936 15.007 Abschreibungen auf immaterielle 12.239 9.204 24.025 19.623 Vermögensgegenstände EBITDA 46.132 36.761 98.322 83.685 Anteilsbasierte Vergütung und damit 8.746 7.993 19.094 18.509 zusammenhängende Sozialversicherungsbeiträge Effekte aus der Fair Value Bewertung 406 - 2.794 - von übernommenen Vorräten Kaufpreisverbindlichkeit, als 350 - 804 - Vergütungsaufwendung bilanziert Verfall verzögerter (36) - (163) - Kaufpreisverbindlichkeiten Neubewertung bedingter (523) - (365) - Kaufpreisverbindlichkeiten Kosten für abgebrochenes Merger 773 - 773 - Integrationskosten 474 - 1.163 - Anteiliger Verlust des assoziierten 377 - 749 - Unternehmens Bereinigtes EBITDA 56.699 44.754 123.171 102.194 Free Cashflow 000US$ Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Mittelzufluss aus der laufenden 55.638 19.724 105.287 120.282 Geschäftstätigkeit Erwerb von Sachanlagen (7.729) (9.992) (16.783) (16.168) Erwerb von immateriellen (1.462) (1.514) (3.238) (2.354) Vermögensgegenständen Auszahlungen für aktivierte (9.100) (6.031) (15.219) (12.243) Entwicklungskosten Kapitalanteil an (832) (1.218) (1.650) (2.696) Finance-Lease-Verpflichtungenund Ratenkaufzahlungen Free Cashflow 36.515 969 68.397 86.821 Auswirkung der Umklassifizierung bestimmter Aufwendungen für Forschungs- und Entwicklungskosten Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 haben wir bestimmte Produktentwicklungskosten von den Umsatzkosten in die Forschungs- und Entwicklungskosten umklassifiziert. Wie in der folgenden Tabelle aufgeführt, haben wir die Vergleichsinformationen für das zweite Quartal 2017 einheitlich dargestellt. IFRS Bereinigt ¹ Wie Auswir- Neu Wie Auswir- Neu berichtet kung der 000US$ berichtet kung 000US$ 000US$ Umklassi- 000US$ der fizierung Umklas- 000US$ sifi- zie- rung 000US$ Umsat- 255.515 - 255.515 255.515 - 255.515 zerlöse Umsatz- (136.926) 5.170 (131.756) (134.759) 3.397 (131.362) kosten Brutto- 118.589 5.170 123.759 120.756 3.397 124.153 ergeb- nis For- (67.291) (5.170) (72.461) (63.423) (3.397- (66.820) schungs- ) und Entwick- lungs- kosten Be- 19.964 - 19.964 31.554 - 31.554 triebs- ergeb- nis Brutto- 46,4% 48,4% 47,3% 48,6% marge % For- 26,3% 28,4% 24,8% 26,2% schungs- und Entwick- lungs- kosten % des Umsat- zes ******* Deutsche Übersetzung der englischen Mitteilung Diese, in deutscher Sprache vorliegende Mitteilung ist eine nicht zertifizierte, nicht geprüfte Übersetzung der englischen Mitteilung. Maßgeblich ist allein die englische Originalfassung, die auf der Webseite des Unternehmens www.dialog-semiconductor.de erhältlich ist. ******* Dialog Semiconductor lädt Sie ein, an einer Telefonkonferenz heute um 09:30 Uhr (London) / 10:30 Uhr (Frankfurt) teilzunehmen, in der das Management die Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 präsentiert sowie einen Ausblick auf das dritte Quartal 2018 geben wird. Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über untenstehenden Link. Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zu einer Übersicht aller länderspezifischen Einwahlnummern, dem Konferenz-Passwort sowie ihrer Teilnehmer-ID: https://www.incommglobalevents.com/registration/client/1268/dialog-semiconductor-q2-earnings-call/ Die Analystenpräsentation wird zudem parallel zur Telefonkonferenz hier zugänglich sein: http://webcast.openbriefing.com/semiconductor_02082018/ Diese Präsentation steht auch auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations zur Verfügung: https://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations/results-center Eine Aufzeichnung wird Ihnen vier Stunden nach der Präsentation unter folgender Adresse zur Verfügung stehen: https://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations/results-center Zusätzliche Informationen über diese Mitteilung, darunter die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzernbilanz und die konsolidierte Kapitalflussrechnung für das am 29. Juni 2018 zu Ende gegangene Quartal können Sie auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations einsehen: https://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations/results-center Dialog, das Dialog Logo, SmartBond, RapidCharge, SmartBeat sind eingetragene Markenzeichen von Dialog Semiconductor Plc und seinen Tochterunternehmen. Alle anderen Produkt- oder Service Namen sind Rechte ihrer jeweiligen Eigentümer. (c) Copyright 2018 Dialog Semiconductor Plc. Alle Rechte vorbehalten. Für weitere Informationen: Dialog Semiconductor Jose Cano Head of Investor Relations T: +44 (0)1793 756 961 jose.cano@diasemi.com FTI Consulting London Matt Dixon T: +44 (0)2037 271 137 matt.dixon@fticonsulting.com FTI Consulting Frankfurt Anja Meusel T: +49 (0)69 9203 7120 anja.meusel@fticonsulting.com Über Dialog Semiconductor Dialog Semiconductor liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt. Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low-Energy, RapidCharge sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.070 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard, ISIN GB0059822006) und ist Mitglied im deutschen TecDax-Index. Zukunftsgerichtete Angaben Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Angaben" über künftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Die Begriffe "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "beabsichtigt" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Angaben. Solche Angaben sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind ein konjunktureller Abschwung in der Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Veränderungen der Wechselkurse, die Zinsentwicklung, die zeitliche Abstimmung von Kundenbestellungen mit dem Herstellungsprozess, überschüssige oder ungängige Vorratsbestände, die Auswirkung von Konkurrenzprodukten sowie deren Preisstellung, politische Risiken in Ländern, in denen wir unser Geschäft betreiben oder Verkäufe tätigen sowie Beschaffungsknappheit. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten (einige von ihnen sind unter der Überschrift "Risikobericht" in unserem aktuellen Geschäftsbericht beschrieben), eintreten oder sich die den Angaben zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Angaben genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. 