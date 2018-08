TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen wieder voll im Griff. Die Maßnahme der USA, auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar nun erhöhte Strafzölle von 25 statt 10 Prozent zu prüfen, sorgt insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten für Ausverkaufsstimmung. Peking hat darauf wie üblich reagiert und seinerseits Gegensanktionen angekündigt.

Die chinesische Notenbank hat derweil in ihrem täglichen Fixing den Mittelkurs der Landeswährung Yuan ein halbes Prozent niedriger festgelegt, was der stärksten Abwertung seit einer Woche entspricht. Ein billigerer Yuan verbessert die Exportchancen chinesischer Unternehmen.

Der Schanghai-Composite knickt um 2,5 Prozent ein, in Hongkong saust der HSI um 2,3 Prozent nach unten. Schon am Vortag hatten beide Indizes im Tagesverlauf kontinuierlich nachgegeben, als entsprechende Gerüchte über eine Zuspitzung des Zollstreits die Runde machten.

Der Kospi in Seoul fällt um 1,5 Prozent zurück und auch in Japan weitet sich das zunächst noch moderate Minus aus. Der Nikkei-Index fällt von seinem Zweiwochenhoch am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 22.474 Punkte. Zusätzlich Gegenwind erhält er vom anziehenden Yen. Der Dollar kostet 111,53 Yen, verglichen mit 111,90 zur gleichen Vortageszeit.

Besser als der breite Markt halten sich in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor. Sie profitieren erneut davon, dass die japanische Notenbank ihr langfristiges Renditeziel nun flexibler verfolgt und die Zehnjahresrendite nun unter 0,2 statt zuvor 0,1 Prozent halten will. Am Anleihemarkt ist die Zehnjahresrendite mit 0,14 Prozent auf den höchsten Wert seit Februar 2017.

Ergebnisenttäuschungen hart abgestraft

In Sydney zeigt sich das Marktbarometer mit einem Minus von 0,4 Prozent widerstandsfähig. Ein positiver Impuls kommt hier vom gestiegenen Handelsbilanzüberschuss im Juni, gestützt von im Monatsvergleich 3 Prozent höher ausgefallenen Exporten.

Unter den Einzelwerten rutschen Wynn Macau um gut 10 Prozent ab, nachdem die Mutter Wynn mit den Zweitquartalszahlen für eine Enttäuschung gesorgt hat. MGM China büßen 4,6 Prozent ein und Melco Entertainment 3,3 Prozent.

In Tokio trifft es Kobe Steel ähnlich hart, der Kurs verliert 9,5 Prozent. Furukawa Electric brechen um knapp über 10 Prozent ein. Bei beiden Unternehmen quittiert der Markt mit den scharfen Kursrückgängen enttäuschend ausgefallene Geschäftszahlen. Verkauft werden auch Autoaktien, die am Vortag noch von guten Honda-Zahlen profitiert hatten. Honda, Toyota und Nissan verlieren bis 2,3 Prozent. Sie leiden durchweg unter im Juli deutlich gesunkenen Verkäufen in den USA.

In Sydney geht es für das Schwergewicht Rio Tinto nach verfehlten Ergebniserwartungen um 4,3 Prozent abwärts. Im Sog von Rio Tinto verlieren BHP Billiton 2,7 Prozent. Einfache Kostensenkungen zur Verbesserung des Ergebnisses seien bei Rio Tinto offenbar nicht mehr möglich, kommentieren die Analysten von RBC die Geschäftszahlen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.247,30 -0,45% +3,00% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.473,73 -1,20% -1,28% 08:00 Kospi (Seoul) 2.271,74 -1,53% -7,93% 08:00 Schanghai-Comp. 2.755,22 -2,45% -16,71% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.683,05 -2,32% -4,08% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.284,06 -1,35% -2,81% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.780,37 -0,44% -1,48% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:16 % YTD EUR/USD 1,1647 -0,1% 1,1660 1,1685 -3,1% EUR/JPY 129,94 -0,2% 130,25 130,96 -3,9% EUR/GBP 0,8890 +0,1% 0,8885 0,8909 -0,0% GBP/USD 1,3103 -0,2% 1,3126 1,3116 -3,1% USD/JPY 111,56 -0,1% 111,69 112,07 -0,9% USD/KRW 1125,00 +0,5% 1119,56 1120,30 +5,4% USD/CNY 6,8178 -0,1% 6,8227 6,8012 +4,8% USD/CNH 6,8334 +0,1% 6,8241 6,8187 +4,9% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8485 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7381 -0,3% 0,7405 0,7406 -5,6% NZD/USD 0,6777 -0,2% 0,6793 0,6797 -4,5% Bitcoin BTC/USD 7.670,28 +1,9% 7.527,51 7.603,96 -43,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,78 67,66 +0,2% 0,12 +14,8% Brent/ICE 72,55 72,39 +0,2% 0,16 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,41 1.216,03 +0,2% +2,38 -6,5% Silber (Spot) 15,41 15,39 +0,1% +0,02 -9,0% Platin (Spot) 819,00 817,50 +0,2% +1,50 -11,9% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,2% -0,01 -18,1%

