Rekordnahe Umsätze im 2. Quartal; starkes Umsatz- und EBITDA- Wachstum in den ersten sechs Monaten 2018

Highlights 2. Quartal 2018

VAT hat weiterhin in künftiges Wachstum investiert und sich rasch an die abflauende Marktlage angepasst

Nettoumsatz plus 17%; Auftragseingang minus 13%

Schnelle Reaktion auf wechselndes Umfeld, Kostensenkung dank flexiblen Strukturen

Highlights 1. Halbjahr 2018

Nachfrage nach Produktionsanlagen in der Halbleiter- und Display-Branche weiter gestiegen

Nettoumsatz plus 18%; Zuwachs im Auftragseingang von 2% spiegelt den erwarteten Aktivitätsrückgang in der zweiten Jahreshälfte wider

EBITDA plus 24%; EBITDA-Marge steigt um 150 Basispunkte auf 31,6%; EBIT-Marge von 27,2% um 330 Basispunkte höher

Ausblick 2018

VAT erwartet neu ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich

EBITDA-Marge soll auf dem Halbjahresniveau gehalten werden

Investitionsaufwand von etwa 8% des Nettoumsatzes

Freier Cashflow voraussichtlich über dem Niveau von 2017

2. Quartal 2018

in Mio. CHF 2018 2017 Change Auftragseingang 165.6 190.2 -12.9% Nettoumsatz 188.8 161.9 +16.6%

Halbjahr 2018

in Mio. CHF 2018 2017 Change Auftragseingang 380.9 372.0 +2.4% Nettoumsatz 386.6 326.4 +18.4% EBITDA 122.1 95.3 +28.1% Bereinigtes EBITDA1 122.1 98.2 +24.3% Bereinigte EBITDA-Marge1 31.6% 30.1% - EBIT-Marge 27.2% 23.9% - Nettogewinn 83.6 59.5 +40.6% Ergebnis je Aktie (in CHF) 2.79 1.99 +40.6% Investitionsaufwand (CAPEX)2 33.7 17.6 +92.0% Free Cashflow3 47.3 54.1 -12.7% Anzahl Mitarbeitende 1'927 1'746 +181 1 Im bereinigten EBITDA 2017 sind einmalige Sonderaufwendungen für den Börsengang in Höhe von CHF 2.9 Mio. nicht berücksichtigt 2 Der Investitionsaufwand (CAPEX) beinhaltet Investitionen in Immobilien, Betriebsausstattungen und immaterielle Anlagen sowie den Erlöse aus Veräusserung von Immobilien und Betriebsausstattungen 3 Der Free Cashflow stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich des Cashflows aus Investitionstätigkeit dar.

VAT kann für das zweite Quartal rekordnahe Umsätze ausweisen und erzielt weiterhin ein starkes Umsatz- und EBITDA- Wachstum in den ersten sechs Monaten 2018

Die rekordnahen Umsätze im zweiten Quartal 2018 unterstreichen die Führungsposition von VAT im Bereich Hochvakuumventile. Die Nachfrage nach digitalen Produkten wie Festkörperspeichermedien, Logikbausteinen und Displays, deren Fertigung stark von VAT-Ventilen abhängt, blieb auf Rekordniveau. Die Verlangsamung des Investitionszyklus, die bereits nach dem ersten Quartal 2018 besonders für die Halbleiterbranche erwartet wurde, hat sich im zweiten Quartal zunehmend bewahrheitet und sorgte für einen deutlich schwächeren Auftragseingang von unseren wichtigsten Kunden im Vergleich zu den vorhergehenden Quartalen.

Im zweiten Quartal 2018 meldeten alle Geschäftssegmente höhere Nettoumsätze; der Auftragseingang stieg im Segment Industry, blieb im Segment Global Service unverändert und sank im Segment Ventile. Konzernweit lag der Auftragseingang im zweiten Quartal 2018 bei CHF 166 Mio., was einem Rückgang von 13% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der konsolidierte Nettoumsatz für das Quartal lag bei CHF 189 Mio., was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 17% bedeutet.

Wichtige Wachstumstreiber weiterhin positiv

In den ersten sechs Monaten 2018 blieb die Nachfrage nach neuen Produktionsanlagen in den Marktbereichen Halbleiter, Display, Solar und Vakuumventile weiterhin stark, beflügelt durch den technologischen Fortschritt im Halbleiterbereich, das Wachstum im Endmarkt für Speicher- und Logikbausteine sowie Investitionen in grosse LCD-Displays. Zudem hat das General-Vacuum-Geschäft an Dynamik gewonnen, nachdem Probleme in der Zulieferkette, die sich 2017 und Anfang dieses Jahres eingestellt haben, gelöst werden konnten.

Während die intensive Nachfrage nach Hochleistungshalbleitern dank Digitalisierung, Cloud-Computing, dem Internet der Dinge und Fortschritten in der Elektromobilität weiterhin anhielt, wurde es im Laufe des Quartals offensichtlich, dass sich einige Projekte, insbesondere in unserem Speicher-Geschäft, bis Ende 2018 oder sogar bis ins Jahr 2019 hinein verzögern werden, da die erheblichen Kapazitätserweiterungen zu verdauen sind.

Wenngleich nicht davon auszugehen ist, dass diese Verzögerungen einen anhaltenden Abwärtstrend einläuten, so muss doch von einer vorübergehenden Nachfrageflaute für zusätzliche Produktionsanlagen ausgegangen werden.

Im Display-Geschäft haben Absätze, die hinter den Erwartungen zurückblieben, und Prognosen für hochwertige Smartphones zu einer Abschwächung der Investitionen in neue OLED-Kapazitäten geführt. Zusätzlich verläuft der Übergang von grossen LCD-Bildschirmen zu OLED-Modellen zögerlich, weil die Vorteile von OLED gegenüber LCD, wie beispielsweise weniger Energieverbrauch, höhere Helligkeit und intensivere Farben, bei Fernsehgeräten weniger ins Gewicht fallen. Bestätigt wird dies durch eine Reihe neuer Investitionen in Gen-10.5-Produktionswerkzeuge für 65 Zoll breite LCD-Bildschirme. Diese Investitionen kurbeln die Nachfrage nach bis zu 4 Meter breiten Transferventilen von VAT an.

Umsatzplus in allen Geschäftssegmenten

Im ersten Halbjahr 2018 verzeichnete VAT einen Bestelleingang von CHF 381 Mio., plus 2% im Vergleich zum Vorjahr. Der Auftragsbestand Ende Juni betrug CHF 159 Mio., 4% unter dem Jahresendwert 2017.

Das höchste Auftragswachstum im ersten Halbjahr konnte das Segment Industry verzeichnen, das mit 18% mehr Bestellungen einen Wert von CHF 24 Mio. erreichte, gefolgt vom Segment Ventile, das sich mit einem Plus von 2% auf CHF 303 Mio. steigerte, während das Segment Global Service unverändert bei CHF 54 Mio. blieb.

Der konsolidierte Nettoumsatz von CHF 387 Mio. im ersten Halbjahr lag 18% über dem Vorjahresniveau. Wechselkursschwankungen haben in den ersten sechs Monaten des Jahres keine Auswirkungen auf den Nettoumsatz gehabt.

Im grössten Geschäftssegment, Ventile, konnte die Geschäftseinheit General Valve, die von der Überwindung verbleibender Produktionsengpässe für ihre Produkte profitierte, das höchste prozentuale Wachstum ausweisen. Auf Platz zwei und drei folgen die Geschäftseinheiten Displays und Semiconductors, während der Absatz in der Geschäftseinheit Module unverändert blieb.

In der Geschäftseinheit Semiconductors gab uns ein wichtiger OEM-Kunde die Freigabe für das neueste hochmoderne Ventil aus unserem Produktionsstandort in Malaysia, und die Zero Particle ATM Door wurde im Einsatz vor Ort erfolgreich zertifiziert. Die Geschäftseinheit General Vacuum konnte einige Grossaufträge in den Bereichen F&E und Luft- und Raumfahrt verbuchen und Geschäftsmöglichkeiten im fragmentierten Umfeld der Oberflächenhandlung realisieren. Die Geschäftseinheit Display konnte ein grosses Auftragspaket im Bereich Solar sichern, mit möglichen Folgeaufträgen. Das Geschäft mit grossen Transferventilen profitierte vom Trend zu grösseren Substratflächen. Wenngleich die Umsätze in der Geschäftseinheit Module aufgrund des schwächeren NAND-Geschäfts unverändert blieben, so konnte die Einheit mehrere Modul- und Bewegungslösungen erfolgreich spezifizieren, die im Jahr 2019 Umsätze erzielen sollen.

Das stärkste Wachstum im Segment Global Service konnte im Bereich Ersatzteile und Reparaturen realisiert werden. Der Auftragseingang blieb unverändert, da Kunden ihre Bestände an Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien reduzierten. Im Umbaugeschäft sind einige Qualifizierungsprozesse noch nicht abgeschlossen, die im zweiten Quartal eingeleitet wurden. Das Segment setzte im ersten Halbjahr 2018 seinen Schwerpunkt darauf, den Turn-around in seinen Reparaturzentren zu beschleunigen und sein Servicenetz in Asien zu expandieren, unter besonderer Berücksichtigung des Kundendienstes vor Ort und der Serviceverfügbarkeit ausserhalb regulärer Geschäftszeiten.

Wachstumstreiber im Segment Industry war das Produktsegment Vakuumbälge, das weiterhin vom wachsenden Halbleitermarkt profitierte. Die weltweit gute Konjunktur unterstützte zudem unser Automobilgeschäft und sorgte für Umsatz in verschiedenen Branchen.

Investitionen in aktuelles und zukünftiges Wachstum verlangsamen EBITDA-Steigerung

Der Bruttogewinn legte im ersten Halbjahr 2018 um 14% auf CHF 236 Mio. zu. Die Bruttomarge hingegen ging auf 61% zurück, was hauptsächlich auf das zunehmende Outsourcing und die negativen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen beim Materialkauf zurückzuführen ist.

Das EBITDA für das erste Halbjahr verbesserte sich um 24% auf CHF 122 Mio., und die EBITDA-Marge stieg auf 31,6% gegenüber 30,1% im Vorjahreszeitraum. Zum besseren EBITDA trug hauptsächlich die Senkung der Kosten für die im Vorjahreszeitraum realisierte Kapazitätsaufstockung bei.

VAT wies für die ersten sechs Monate einen Nettofinanzaufwand von CHF 5 Mio. auf, was eine Senkung von CHF 2 Mio. bedeutet. Erreicht wurde dies durch die Harmonisierung der Finanzierungsstruktur der Gruppe, deren Finanzverbindlichkeiten nun zwischen einer revolvierenden Kreditfazilität von USD 300 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer neuen, am 23. Mai 2018 emittierten Anleihe über CHF 200 Mio. aufgeteilt sind.

Die effektive Steuerquote für das erste Halbjahr 2018 betrug 16% und lag damit knapp unter den 17% von 2017. Die niedrigere Steuerquote im Jahr 2018 ist auf die seit einer U S-Steuerreform niedrigere Steuerquote in den USA zurückzuführen.

Aufgrund der positiven Entwicklung des Betriebsergebnisses, eines geringfügig niedrigeren Nettofinanzaufwands und einer etwas niedrigeren Steuerlast verbuchte VAT einen auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinn von CHF 84 Mio., was einem Plus von 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Zum 30. Juni 2018 lag die Nettoverschuldung von VAT bei CHF 222 Mio. Dies entspricht einem Verschuldungsgrad (Nettoschulden zu EBITDA) von 1,0x für die letzten zwölf Monate (LTM). Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2018 bei 49%.

Freier Cashflow auf Kurs

Der freie Cashflow betrug in den ersten sechs Monaten CHF 47 Mio. und entsprach damit zwar den Erwartungen der Geschäftsleitung, lag jedoch etwa 13% unter dem Vorjahreswert. Hauptgrund dafür war ein wesentlich höherer Investitionsaufwand in Höhe von CHF 34 Mio. im Vergleich zu CHF 18 Mio. aus dem Vorjahr. VAT liegt mit der Erweiterung seines Werks in Malaysia im Zeitplan. Mit dem Beginn der ersten Produktion im erweiterten Produktionsbereich wird im Verlauf des dritten Quartals 2018 gerechnet. Darüber hinaus wuchs das Nettoumlaufvermögen auf etwa 24% des Nettoumsatzes der letzten zwölf Monate an, was hauptsächlich auf Bestandsaufstockungen in den Konsignationslagern unserer wichtigsten OEM-Kunden zurückzuführen ist. In absoluten Zahlen stieg das Nettoumlaufvermögen um CHF 54 Mio. auf CHF 193 Mio. an, verglichen mit dem Stand vom 31. Dezember 2017.

Aufgrund der oben beschriebenen Faktoren lag die Free-Cashflow-Marge im ersten Halbjahr bei 12%, und die Free Cashflow Conversion Rate betrug 39% des EBITDA.

Ende Juni 2018 beschäftigte VAT 1'927 Mitarbeitende weltweit, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme um 181 Mitarbeitende bzw. 10% vor allem in Malaysia entspricht und sich in etwa auf dem Niveau des Jahresendes 2017 bewegt.

Ausblick

Die Wachstumstreiber für das Geschäft von VAT mit Hochvakuumventilen, wie beispielsweise die Digitalisierung unseres täglichen Lebens und somit eine grössere Datenspeicherkapazität oder noch bessere Displays, sind nach wie vor intakt. Wie jedoch bereits in unserem Trading-Update Q1/2018 angekündigt, hat sich die erwartete Abflachung der Gesamtkonjunktur im zweiten Quartal bewahrheitet. Verschiedene Investitionsprojekte, vornehmlich im Halbleiterbereich, mussten bis Ende 2018 oder gar 2019 verschoben werden, wodurch sich der Auftragseingang seitens unserer wichtigen OEM-Kunden im Halbleiterbereich verlangsamt. Die deutlich besseren Ergebnisse unserer Geschäftsbereiche General Vacuum, Service und Industry werden diese Abschwächung im zweiten Quartal 2018 nicht kompensieren können.

Für 2018 erwartet VAT deshalb bei gleichbleiben den Wechselkursen neu ein Nettoumsatzwachstum für das Gesamtjahr im mittleren einstelligen Bereich. Die mittelfristig bis 2020 angestrebte EBITDA-Marge von 33% wurde bestätigt. Das Unternehmen beabsichtigt, die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr etwa auf dem Halbjahresstand zu halten.

Der Nettogewinn des Gesamtjahres und der Gewinn je Aktie (EPS) dürften deutlich zunehmen, nachdem für Positionen unterhalb des EBITDA, wie Finanzierungskosten und Steuern, keine Verschlechterungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 zu erwarten sind.

Der Kapazitätsausbau, vor allem in Malaysia und Rumänien, ist im Gang. Aufgrund des zu erwartenden langsameren Umsatzwachstums ist davon auszugehen, dass sich die Gesamtinvestitionen 2018 bei etwa 8% des Nettoumsatzes bewegen, bevor sie sich in den kommenden Jahren dann wieder auf 4%des Nettoumsatzes einpendeln werden.

Der freie Cashflow dürfte höher sein als 2017.

Ergebnisse für das zweite Quartal und das Halbjahr 2018 nach Segmenten

Ventile

in Mio. CHF Q2 2018 Q2 2017 Change 6M 2018 6M 2017 Change Auftragseingang 128.1 153.6 -16.6% 303.3 297.9 +1.8% Nettoumsatz 153.7 131.1 +17.2% 313.0 263.8 +18.6% Innenumsatz 9.8 9.2 +6.5% 21.1 17.6 +20.3% Segment Nettoumsatz 163.5 140.3 +16.5% 334.1 281.4 +18.7% Segment EBITDA 116.1 80.8 +43.8% Segment EBITDA-Marge1 34.8% 28.7%

Global Service

in Mio. CHF Q2 2018 Q2 2017 Change 6M 2018 6M 2017 Change Auftragseingang 25.8 26.2 -1.5% 53.6 53.6 +0.0% Nettoumsatz 24.0 21.7 +10.7% 50.7 43.5 +16.7% Innenumsatz - - - - - - Segment Nettoumsatz 24.0 21.7 +10.7% 50.7 43.5 +16.7% Segment EBITDA 24.3 19.4 +25.3% Segment EBITDA-Marge1 47.8% 44.5%

Industry

in Mio. CHF Q2 2018 Q2 2017 Change 6M 2018 6M 2017 Change Auftragseingang 11.7 10.3 +13.4% 24.1 20.5 +17.6% Nettoumsatz 11.1 9.1 +22.4% 22.9 19.1 +19.7% Innenumsatz 6.3 5.4 +16.7% 13.1 11.4 +14.4% Segment Nettoumsatz 17.4 14.6 +19.4% 36.0 30.6 +17.7% Segment EBITDA 6 6.8 -11.8% Segment EBITDA-Marge1 16.5% 22.1%

1 Segment EBITDA-Marge als prozentualer Anteil des Segment Nettoumsatz

