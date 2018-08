Von Olaf Ridder

MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens ist es trotz negativer Währungseffekte und Schwächen im Kraftwerksgeschäft gelungen, das Ergebnis des industriellen Geschäfts im dritten Quartal um 2 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu steigern. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Umsatz ging um 4 Prozent und damit stärker als erwartet auf 20,5 Milliarden Euro zurück. Negative Wechselkurseffekte schmälerten die Einnahmen dabei um 4 Prozentpunkte.

Netto ging das Ergebnis allerdings um 200 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro zurück. Dafür war neben erhöhten Ertragssteuern ein positiver Effekt aus dem Vorjahr verantwortlich, der sich nicht wiederholte.

Das Wachstum der meisten Kerngeschäfte, darunter vor allem in der Digitalen Fabrik, wurde von Schwächen in der Turbinensparte Power und Gas sowie im Windkraftgeschäft von Siemens Gamesa aufgezehrt. Der um 16 Prozent gestiegene Auftragseingang deutet aber auf Wachstum in der Zukunft hin. Die Jahresprognose wurde von Siemens bestätigt.

"Unser globales Team lieferte ein starkes Quartal", erklärte Konzernchef Joe Kaeser, der den Konzern noch einmal radikal umbauen will. "Unterstrichen wird dies durch einen herausragenden Auftragseingang, mit dem wir die Marktentwicklung übertrafen."

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2018 01:03 ET (05:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.