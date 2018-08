Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Generali Assicuraz. -0,99% auf 15,05, davor 7 Tage im Plus (4,76% Zuwachs von 14,51 auf 15,2), Cargotec -0,47% auf 42,28, davor 6 Tage im Plus (8,37% Zuwachs von 39,2 auf 42,48), Acuity Brands -2,42% auf 135,67, davor 6 Tage im Plus (6,72% Zuwachs von 130,27 auf 139,03), Heidelberger Druckmaschinen -0,73% auf 2,438, davor 6 Tage im Plus (4,87% Zuwachs von 2,34 auf 2,46), Deutsche Post -0,3% auf 30,1, davor 6 Tage im Plus (6,75% Zuwachs von 28,28 auf 30,19), MorphoSys +1,33% auf 113,9, davor 5 Tage im Minus (-7,87% Verlust von 122 auf 112,4), Stratasys +15,55% auf 18,8, davor 5 Tage im Minus (-10,01% Verlust von 18,08 auf 16,27), PayPal +1,61% auf 83,46, davor 5 Tage im Minus (-10,14% Verlust von 91,41 auf 82,14), Drägerwerk 0% auf 65,65, davor 5...

