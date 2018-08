Steckborn (awp) - Die Versandapotheke Zur Rose expandiert in Spanien und übernimmt die dortige Marktplatz-Plattform Promofarma. Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona vertreibt auf elektronischem Weg apothekenübliche Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Kosmetik und Körperpflege, wie Zur Rose am Donnerstag mitteilte. Promofarma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...