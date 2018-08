Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

APPLE - Der geplante Start des Bezahldienstes Apple Pay ruft die Politik auf den Plan. "Apple muss die Schnittstelle auch für andere Anbieter freigeben", sagte Nadja Hirsch, Vorsitzende der FDP im Europaparlament. Ansonsten sollte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager den Konzern dazu zwingen. Mit einer Anfrage will sie von der Kommission wissen, ob diese einen möglichen Missbrauch von Marktmacht prüft. (Tagesspiegel)

DEUTZ - Nach dem Ausstieg aus der Produktion von Lkw-Motoren mit Partner FAW plant Deutz den nächsten Sprung nach China, diesmal aber in größeren Dimensionen und mit anderen Produkten. "Wir haben gerade die Absichtserklärung für eine große Kooperation mit einem chinesischen Partner unterzeichnet", sagte Vorstandschef Frank Hiller. Ein zweites Abkommen stehe kurz bevor. Es gehe um die Produktion von Motoren für Baumaschinen und Landmaschinen. (Börsen-Zeitung S. 7)

TESLA - Nach dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg buhlt nun auch Bayern um die geplante Giga-Fabrik von Tesla. Tesla-Firmenchef Elon Musk habe zwar eine Präferenz für eine Region nahe der deutsch-französischen Grenze oder den Benelux-Staaten geäußert, doch sendet Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer eine "Come to Bavaria"-Botschaft über den Atlantik. "Der Freistaat bietet für eine Ansiedlung exzellente Voraussetzungen", sagte der CSU-Politiker. Es gebe bereits Kontakte. (SZ S. 19)

LEIFELD - Vom Veto der Bundesregierung gegen die Übernahme von Leifeld Metal Spinning durch chinesische Investoren zeigt sich Leifeld-Eigentümer Georg Kofler enttäuscht, geht aber selber in die Offensive. Er kündigte einen Börsengang an, um damit Firmenübernahmen zu finanzieren. "Das soll möglichst noch in diesem Jahr über die Bühne gehen", sagte Kofler. (Handelsblatt S. 1)

