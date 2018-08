Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen von 5050 auf 4950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bergbaukonzern habe die Gewinnerwartungen im ersten Halbjahr verfehlt, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe an höheren Kosten im Aluminiumgeschäft gelegen. der Experte reduzierte seine Schätzungen etwas./mis/jha/ Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-08-02/07:50

ISIN: GB0007188757