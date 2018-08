Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 20,40 auf 19,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Huttner reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden zweiten Studie seine Prognosen für den operativen Gewinn für 2018 bis 2020 einzig wegen der nicht mehr vorhandenen Einkommen nach verkauften Bereichen. In der Telefonkonferenz nach den jüngsten Geschäftszahlen habe der Versicherer aber Optimismus gezeigt. Dies sei als sehr positives Zeichen zu sehen vor dem Strategietag im November, so Huttner./ajx/he Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0167 2018-08-01/22:13

ISIN: IT0000062072