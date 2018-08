Watts Miners (www.wminers.com) gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen zum führenden Anbieter auf dem florierenden globalen Markt für das Schürfen von Kryptowährungen entwickelt. So eröffnete das Unternehmen vor Kurzem drei Krypto-Mining-Anlagen, die über Kapazitäten zur Errechnung von Hashwerten verfügen, die in der Branche beispiellos sind. Jede dieser Mining-Anlagen verfügt über fortschrittliche ASIC-Chip-Technologie und kann für das Schürfen von Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero und Dash eingesetzt werden. Die bedienerfreundlichen Anlagen haben sich für ihre Fähigkeit, bereits nach einem Monat vollständige Amortisierung zu erzielen, einen Namen gemacht.

Zwar ist das Schürfen von Kryptowährungen bei vielen Krypto-Enthusiasten mittlerweile üblich geworden, jedoch war die Realisierung von schnellen und sicheren Gewinnen noch nie ein leichtes Spiel. Darüber hinaus kann das Renditepotenzial eines Miners durch die hohen Anlaufkosten, Stromkosten und Schwierigkeiten beim Schürfen erheblich leiden. Watts Miners ist diesen Einschränkungen durch die Entwicklung von Multi-Algorithmus-Miners mit außergewöhnlich hohen Hashrate-Leistungen und niedrigerem Stromverbrauch begegnet.

Eine Erklärung für jene, die mit dem Begriff "Hash Rate" nicht vertraut sind: die Hashrate wird herangezogen, um die Leistung eines Miners zu messen. Je höher die Hashrate, desto mehr Verarbeitungskapazität steht zur Verfügung, um verschiedene Hash-Algorithmen, die mit der Erzeugung neuer Kryptowährungen in Verbindung stehen, auszuführen und zu lösen als Belohnung für die Ermöglichung von Transaktionen über das Netzwerk.

"Unser Ziel war es nicht nur, die besten, leicht zu verwendenden Miner zu schaffen, sondern unseren Kunden auch die beste Anlagerendite zu bieten", so Nancy Lopez, Chief Financial Officer von Watts Miners "Es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere Mining-Rigs hinsichtlich Kapazität, Effizienz und Rentabilität in der Branche ohnegleichen sind."

Die attraktivsten Eigenschaften der neuen Krypto-Miner von Watts Miners sind:

Außergewöhnliche Kapazität zur Errechnung von Hashwerten von bis zu 1000 TH/s für Bitcoin, 200 GH/s für Litecoin, 28 GH/s für Ethereum, 6,8 TH/s für Dash und 1200 KH/s für Monero

Niedriger Stromverbrauch von 800W±10%, 1200W±10%, und (1200W±10%) x 4 für die drei Produkte

Betriebstemperatur von 10°C bis 45°C

Geräuschpegel von weniger als 45 dB

Geräuschloses Originalwasserkühlsystem von Watts Miners

Lebensdauer von mehr als 70.000 Stunden Dauerbetrieb

Anpassbare Lösungen für große Mining-Einrichtungen

Möglichkeit der Installation in Wohngebieten

Weitere Informationen über Watts Miners und das fortschrittliche Produktangebot des Unternehmens finden Sie unter https://wminers.com.

Über Watts Miners: Watts Miners ist ein Hersteller von hochwertigen Anlagen für das Schürfen von Kryptowährungen, die über hohe Kapazitäten zur Errechnung von Hashwerten verfügen, ohne viel Strom zu verbrauchen. Das Team setzt sich aus mehreren führenden Experten von namhaften Organisationen wie z.B. Samsung, Microsoft, IBM und vielen anderen zusammen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Produktionsstätten in den USA, Deutschland, China und Russland.

