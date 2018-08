2017 war ein unglaubliches Jahr für Solaraktien. Der Invesco Solar ETF (WKN:A0Q74S), ein börsengehandelter Fonds, legte 52 % zu. Aber auch einige Einzelaktien wie First Solar (WKN:A0LEKM), Enphase Energy (WKN:A1JC82) und SolarEdge Technologies (WKN:A14QVM) schafften es, ihren Wert mehr als zu verdoppeln. Obwohl Enphase Energy und SolarEdge erneut den Markt hinter sich liesen, war das Jahr 2018 bisher nicht so freundlich zu vielen Solaraktien. Die Aktien von First Solar und die seiner Konkurrenten SunPower ...

