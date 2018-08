TAGESTHEMA

Siemens ist es trotz negativer Währungseffekte und Schwächen im Kraftwerksgeschäft gelungen, das Ergebnis des industriellen Geschäfts im dritten Quartal um 2 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu steigern. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Umsatz ging um 4 Prozent und damit stärker als erwartet auf 20,5 Milliarden Euro zurück. Negative Wechselkurseffekte schmälerten die Einnahmen dabei um 4 Prozentpunkte. Netto ging das Ergebnis allerdings um 200 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro zurück. Dafür war neben erhöhten Ertragssteuern ein positiver Effekt aus dem Vorjahr verantwortlich, der sich nicht wiederholte. Das Wachstum der meisten Kerngeschäfte, darunter vor allem in der Digitalen Fabrik, wurde von Schwächen in der Turbinensparte Power und Gas sowie im Windkraftgeschäft von Siemens Gamesa aufgezehrt. Der um 16 Prozent gestiegene Auftragseingang deutet aber auf Wachstum in der Zukunft hin. Die Jahresprognose wurde von Siemens bestätigt. "Unser globales Team lieferte ein starkes Quartal", erklärte Konzernchef Joe Kaeser, der den Konzern noch einmal radikal umbauen will. "Unterstrichen wird dies durch einen herausragenden Auftragseingang, mit dem wir die Marktentwicklung übertrafen."

Im folgenden ein Vergleich der Kenziffern mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj 3Q17/18 ggVj 3Q16/17 Auftragseingang* 22.802 +16% 22.226 +14% 19.475 Umsatz* 20.473 -4% 20.668 -3% 21.298 Ergebnis nach Steuern 1.210 -14% 1.135 -19% 1.409 Ergebnis je Aktie 1,36 -19% 1,29 -23% 1,67 * Ohne Kosten für Personalrestrukturierung

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW 7:30h

Die hohen Rohstoffkosten und der starke Euro haben BMW im zweiten Quartal erheblich belastet. Das wird wohl nicht nur dazu geführt haben, dass der Umsatz und der Gewinn spürbar gesunken sind. Auch bei der Marge im Geschäft mit Oberklassewagen sollte es nach dem guten Jahresstart einen Dämpfer gegeben haben.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 25.148 -2% 8 25.765 Umsatz Automobile 21.726 -2% 5 22.165 Umsatz Finanzdienstleistungen 7.215 +2% 5 7.044 EBIT 2.716 -7% 8 2.932 EBIT Automobile 2.003 -11% 5 2.244 EBIT Finanzdienstleistungen 603 +2% 5 588 Ergebnis vor Steuern 2.845 -7% 5 3.058 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 2.217 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.018 -8% 3 2.197 Ergebnis je Stammaktie 3,09 -7% 7 3,34

CONTINENTAL 8:30h

Mit einem guten operativen Geschäft im Rücken hat Continental den größten Konzernumbau der Unternehmensgeschichte auf den Weg gebracht. Der Autozulieferer stellt sich mit einer Holdingstruktur und den drei Einheiten Rubber, Automotive und Powertrain - inklusive Teilbörsengang - neu auf, um weitere Wachstumspotenziale zu heben. Bei Investoren kam das gut an, aber auch die operative Entwicklung kann sich sehen lassen: Trotz des Gegenwinds von der Währungsseite sollte der DAX-Konzern im zweiten Quartal etwas mehr umgesetzt und operativ verdient haben.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 11.418 +3% 16 11.033 EBIT bereinigt 1.180 +2% 16 1.163 EBIT 1.157 +2% 13 1.132 Ergebnis vor Steuern 1.117 +6% 13 1.052 Ergebnis nach Steuern/Dritten 779 +5% 13 745 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,89 +4% 11 3,73

HUGO BOSS 7:30h

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 646 +2% 22 636 EBITDA bereinigt 108 -- 21 108 EBIT 77 -5% 22 81 Ergebnis nach Steuern/Dritten 55 -5% 22 58 Ergebnis je Aktie 0,80 -4% 22 0,83

METRO 7:30h

Bei Metro stehen nach der Gewinnwarnung fürs Gesamtjahr von April die Ampeln auch fürs dritte Geschäftsquartal auf Rot: Sowohl beim Umsatz als auch bei den Gewinnkennzahlen erwarten die Analysten Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr. Gleichwohl dürfte der Düsseldorfer Groß- und Lebensmitteleinzelhändler einen kleinen Nettogewinn einfahren.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum dritten Quartal 2017/18 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj 3Q16/17 Umsatz 9.005 -4% 9.339 EBITDA 295 -24% 389 EBIT 121 -44% 215 Ergebnis nach Steuern/Dritten 39 -48% 75 Ergebnis je Aktie 0,11 -48% 0,21

PROSIEBENSAT1 8:00h

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 911 -5% 5 962 EBITDA bereinigt 256 -5% 4 270 EBIT 208 +2% 2 205 Ergebnis nach Steuern/Dritten 111 -5% 2 117 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 127 -12% 3 144 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,57 -10% 4 0,63

RHEINMETALL 7:30h

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.484 +2% 11 1.459 Umsatz Automotive 755 +4% 11 728 Umsatz Defence 729 -0,2% 11 731 EBIT 89 +10% 11 81 EBIT Automotive 66,8 -0,3% 10 67,0 EBIT Defence 30 +45% 10 21 Ergebnis nach Steuern/Dritten 48 +12% 7 43 Ergebnis je Aktie 1,11 +10% 8 1,01

Weitere Termine:

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Delivery Hero SE, Zwischenbericht 1H

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 2Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Volkswagen AG (VW), Halbjahresergebnis der Marke VW

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Unilever NV 0,387 EUR Unilever plc 0,3435 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+3,0% gg Vj -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,50% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 Auktion inflationsindexierter, 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Gesamtvolumen von 3,5 Mrd bis 4,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Volumen von 5 bis 6,5 Mrd EUR, davon: 5,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2029 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2036 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 10 Mrd HUF

