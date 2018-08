DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Siemens ist es trotz negativer Währungseffekte und Schwächen im Kraftwerksgeschäft gelungen, das Ergebnis des industriellen Geschäfts im dritten Quartal um 2 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu steigern. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Umsatz ging um 4 Prozent und damit stärker als erwartet auf 20,5 Milliarden Euro zurück. Negative Wechselkurseffekte schmälerten die Einnahmen dabei um 4 Prozentpunkte. Netto ging das Ergebnis allerdings um 200 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro zurück. Dafür war neben erhöhten Ertragssteuern ein positiver Effekt aus dem Vorjahr verantwortlich, der sich nicht wiederholte. Das Wachstum der meisten Kerngeschäfte, darunter vor allem in der Digitalen Fabrik, wurde von Schwächen in der Turbinensparte Power und Gas sowie im Windkraftgeschäft von Siemens Gamesa aufgezehrt. Der um 16 Prozent gestiegene Auftragseingang deutet aber auf Wachstum in der Zukunft hin. Die Jahresprognose wurde von Siemens bestätigt. "Unser globales Team lieferte ein starkes Quartal", erklärte Konzernchef Joe Kaeser, der den Konzern noch einmal radikal umbauen will. "Unterstrichen wird dies durch einen herausragenden Auftragseingang, mit dem wir die Marktentwicklung übertrafen."

Im folgenden ein Vergleich der Kenziffern mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj 3Q17/18 ggVj 3Q16/17 Auftragseingang* 22.802 +16% 22.226 +14% 19.475 Umsatz* 20.473 -4% 20.668 -3% 21.298 Ergebnis nach Steuern 1.210 -14% 1.135 -19% 1.409 Ergebnis je Aktie 1,36 -19% 1,29 -23% 1,67 * Ohne Kosten für Personalrestrukturierung

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW 7:30h

Die hohen Rohstoffkosten und der starke Euro haben BMW im zweiten Quartal erheblich belastet. Das wird wohl nicht nur dazu geführt haben, dass der Umsatz und der Gewinn spürbar gesunken sind. Auch bei der Marge im Geschäft mit Oberklassewagen sollte es nach dem guten Jahresstart einen Dämpfer gegeben haben.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 25.148 -2% 8 25.765 Umsatz Automobile 21.726 -2% 5 22.165 Umsatz Finanzdienstleistungen 7.215 +2% 5 7.044 EBIT 2.716 -7% 8 2.932 EBIT Automobile 2.003 -11% 5 2.244 EBIT Finanzdienstleistungen 603 +2% 5 588 Ergebnis vor Steuern 2.845 -7% 5 3.058 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 2.217 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.018 -8% 3 2.197 Ergebnis je Stammaktie 3,09 -7% 7 3,34

CONTINENTAL 8:30h

Mit einem guten operativen Geschäft im Rücken hat Continental den größten Konzernumbau der Unternehmensgeschichte auf den Weg gebracht. Der Autozulieferer stellt sich mit einer Holdingstruktur und den drei Einheiten Rubber, Automotive und Powertrain - inklusive Teilbörsengang - neu auf, um weitere Wachstumspotenziale zu heben. Bei Investoren kam das gut an, aber auch die operative Entwicklung kann sich sehen lassen: Trotz des Gegenwinds von der Währungsseite sollte der DAX-Konzern im zweiten Quartal etwas mehr umgesetzt und operativ verdient haben.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 11.418 +3% 16 11.033 EBIT bereinigt 1.180 +2% 16 1.163 EBIT 1.157 +2% 13 1.132 Ergebnis vor Steuern 1.117 +6% 13 1.052 Ergebnis nach Steuern/Dritten 779 +5% 13 745 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,89 +4% 11 3,73

HUGO BOSS 7:30h

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 646 +2% 22 636 EBITDA bereinigt 108 -- 21 108 EBIT 77 -5% 22 81 Ergebnis nach Steuern/Dritten 55 -5% 22 58 Ergebnis je Aktie 0,80 -4% 22 0,83

METRO 7:30h

Bei Metro stehen nach der Gewinnwarnung fürs Gesamtjahr von April die Ampeln auch fürs dritte Geschäftsquartal auf Rot: Sowohl beim Umsatz als auch bei den Gewinnkennzahlen erwarten die Analysten Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr. Gleichwohl dürfte der Düsseldorfer Groß- und Lebensmitteleinzelhändler einen kleinen Nettogewinn einfahren.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum dritten Quartal 2017/18 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj 3Q16/17 Umsatz 9.005 -4% 9.339 EBITDA 295 -24% 389 EBIT 121 -44% 215 Ergebnis nach Steuern/Dritten 39 -48% 75 Ergebnis je Aktie 0,11 -48% 0,21

PROSIEBENSAT1 8:00h

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 911 -5% 5 962 EBITDA bereinigt 256 -5% 4 270 EBIT 208 +2% 2 205 Ergebnis nach Steuern/Dritten 111 -5% 2 117 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 127 -12% 3 144 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,57 -10% 4 0,63

RHEINMETALL 7:30h

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.484 +2% 11 1.459 Umsatz Automotive 755 +4% 11 728 Umsatz Defence 729 -0,2% 11 731 EBIT 89 +10% 11 81 EBIT Automotive 66,8 -0,3% 10 67,0 EBIT Defence 30 +45% 10 21 Ergebnis nach Steuern/Dritten 48 +12% 7 43 Ergebnis je Aktie 1,11 +10% 8 1,01

Weitere Termine:

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Delivery Hero SE, Zwischenbericht 1H

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 2Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Volkswagen AG (VW), Halbjahresergebnis der Marke VW

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Unilever NV 0,387 EUR Unilever plc 0,3435 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+3,0% gg Vj -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,50% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 Auktion inflationsindexierter, 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Gesamtvolumen von 3,5 Mrd bis 4,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Volumen von 5 bis 6,5 Mrd EUR, davon: 5,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2029 1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2036 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 10 Mrd HUF

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 02, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.814,60 0,14 Nikkei-225 22.503,42 -1,07 Schanghai-Composite 2.755,22 -2,45 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.737,05 -0,53 DAX-Future 12.721,50 -0,73 XDAX 12.729,70 -0,74 MDAX 26.897,36 -0,04 TecDAX 2.899,48 0,56 EuroStoxx50 3.509,23 -0,46 Stoxx50 3.149,41 -0,50 Dow-Jones 25.333,82 -0,32 S&P-500-Index 2.813,36 -0,10 Nasdaq-Comp. 7.707,29 0,46 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,03 -56

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 -0,8 2,68 146,7 5 Jahre 2,86 -1,4 2,88 93,7 7 Jahre 2,95 -1,2 2,96 70,0 10 Jahre 2,99 -1,2 3,01 54,8 30 Jahre 3,12 -1,2 3,13 5,3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem zurückhaltenden Handel an Europas Börsen rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Die Signale und Vorgaben seien sehr uneinheitlich. Positiven Nachrichten wie der Erleichterungsrally bei Apple stünden schwache US-Absatzzahlen bei Autowerten gegenüber. "Per Saldo spricht alles dafür, dass die Indizes immer irrelevanter werden und die Musik nur in den Einzelunternehmen spielt", sagt ein Händler. Immer weniger Aktien würden ihren Trend von der Richtung eines der Hauptindizes abhängig machen. Gute Nachrichten seien dies nur für aktive Fondsmanager, nicht aber Anleger in ETFs. Die DAX-Terminkontrakte deuten auf einen Start um 12.720 Punkte. Weiter anhalten dürften die massiven Umschichtungen von Wachstums- in Value-Aktien. Dies zeigte sich am Vorabend erneut an Wall Street: Trotz eines Kurssprungs von 5,9 Prozent bei Apple über die 200-Dollar-Marke strahlte dies nicht einmal auf den Sektor der Technologie-Werte und vor allem die populären FANG-Stocks aus. So legten Netflix und Alphabet nur bis zu 0,5 Prozent zu und Facebook schlossen sogar mit leichtem Minus. Ansonsten sieht es gut aus auf der Wirtschaftsseite: Die US-Notenbank erhöhte am Vorabend ihren Wirtschaftsausblick und sprach nun mehrfach von einer "starken" US-Wirtschaft nach zuvor einer "soliden". Dies verstärkt allerdings Sorgen vor einem Inflationsschub. So erreichte die US-Rendite der 10jährigen T-Bonds die 3-Prozent-Marke und in Deutschland setzen die Renten ihren seit zwei Wochen anhaltenden Abwärtstrend weiter fort. Im Fokus stehen daher am Berichtstag die Erzeugerpreise für Juni aus der Eurozone. Erwartet wird ein Anstieg von 0,3 Prozent zum Vormonat und damit 3,5 Prozent zum Vorjahr. In den USA stehen die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe und der Auftragseingang der Industrie im Blick. Bei den Unternehmenszahlen berichten im DAX Conti, BMW und Siemens.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Der Markt zeigte sich hin- und hergerissen zwischen guten Apple-Geschäftszahlen und der Rückkehr des Handelskonflikts. Offen blieb die Frage, ob die Apple-Zahlen ausreichen, um die Stimmung im angeschlagenen Technologiesektor dauerhaft zu heben. Nomura sprach vom stärksten Stimmungsumschwung weg von Wachstums- und hinein in Value-Aktien seit zehn Jahren. Europas Technologiewerte schlossen daher weitere 0,4 Prozent im Minus. Die Freude über Apple zeigte sich aber bei Zulieferern. Autowerte standen unter Druck wegen der Sorgen um ein erneutes Aufflammen des Handelskonflikts. Der europäische Automobilsektor büßte 2,5 Prozent ein. Die Geschäftszahlen von Rio Tinto sorgten für Druck auf die Branche. Die Aktien fielen um 3,4 Prozent. Der Bergbaukonzern hatte zwar den Gewinn gesteigert, Analysten hatten aber mehr erwartet. Um 4,2 Prozent nach oben sprangen Air France-KLM dank guter Quartalszahlen. Bei BAE Systems ging es um 3 Prozent nach unten. Hier lag der Gewinn deutlich unter Vorjahr.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Dialog Semiconductor sprangen nach den überzeugenden Apple-Geschäftszahlen um 8,4 Prozent. Zudem feierte der Markt, dass Dialog die Übernahmegespräche mit Synaptics beendet hatte. Unter den Autowerten fielen VW trotz guter Quartalszahlen um 3,7 Prozent. Bei der Margenprognose wurde VW zurückhaltender. Evercore ISI riet aber, schwache Kurse als Kaufgelegenheit zu betrachten. BMW fielen 1,4 Prozent und Daimler 1,5 Prozent. Infineon gaben 3,1 Prozent ab trotz guter Geschäftszahlen. Die erhöhte Umsatzprognose wurde vom Markt ignoriert, da die Erwartungen an die Automotive-Sparte noch höher waren. Darunter litten besonders die Werte der Automobilzulieferer: Schaeffler fielen um 5,1 Prozent, Leoni um 3,5 Prozent und Continental um 3,6 Prozent. Thyssenkrupp gaben 0,7 Prozent nach. Beim Gewinnausblick zeigte sich das Unternehmen zurückhaltender, statt eines positiven Cashflows wurde nun ein negativer erwartet. Osram legten um 2,9 Prozent zu und Qiagen um 5,3 Prozent, beide dank guter Geschäftszahlen.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens legten im nachbörslichen Handel nur leicht zu, nachdem das Unternehmen seine neue Strategie vorgestellt hatte, die auch eine schlankere Konzernstruktur vorsieht. Die Aktien stiegen um 0,2 Prozent. Die am späten Abend vorgelegten Geschäftszahlen von Morphosys wurden gut aufgenommen. Die Titel gewannen 1,4 Prozent, dies aber bei dünnen Umsätzen, wie ein Händler sagte. Aussagekräftige Kursbewegungen dürften wohl erst am Donnerstag im regulären Handel zu erwarten sein. Unter den Nebenwerten brachen H&R GmbH & Co KG um gut 10 Prozent ein. Das Unternehmen hatte bei der Vorlage von Halbjahrszahlen mitgeteilt, dass es seine Jahresziele wohl nicht erreichen werde.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während die Standardwerte unter Befürchtungen litten, dass die USA auf chinesische Importe noch höhere Strafzölle androhen könnten, profitierten die technologielastigen Nasdaq-Indizes von den überraschend guten Apple-Zahlen. Unter den Konjunkturdaten fiel besonders der ADP-Arbeitsmarktbericht positiv auf. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe verfehlten zwar die Erwartungen, verharrten aber auf hohen Niveaus. Keine Impulse gingen von der US-Notenbank aus, die ihren geldpolitischen Kurs wie erwartet bestätigte. Die Apple-Aktie stieg um 5,9 Prozent auf den Rekordschlusskurs von 201,50 Dollar. Für Pandora Media ging es um 14,7 Prozent nach oben. Der Musik-Streaminganbieter übertraf umsatzseitig die Erwartungen und reduzierte zugleich den Quartalsverlust. Big 5 Sporting Goods büßten 8,1 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler überraschend rote Zahlen vorgelegt hatte. Klar übertroffene Analystenschätzungen und ein angehobener Ausblick bescherten Container Store Group einen Kurssprung von fast 45 Prozent. Cheesecake Factory (-12,4 Prozent) verdiente weniger als vor Jahresfrist. Nach durchwachsen ausgefallenen Geschäftszahlen zeigten sich Anadarko Petroleum mit einem Abschlag von 4,9 Prozent. Einen Kursrückgang um 6,3 Prozent erlebten Synaptics. Die Übernahme durch Dialog Semiconductor ist vom Tisch.

Erwartungen, dass die US-Notenbank ihren Kurs der graduellen Zinserhöhungen bestätigen würde, hatten die Renditen am Anleihemarkt schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Zinsentscheids nach oben getrieben. Die Zehnjahresrendite stieg erstmals seit sieben Wochen wieder auf die wichtige Marke von 3,00 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1648 -0,1% 1,1660 1,1668 EUR/JPY 129,92 -0,2% 130,25 130,54 EUR/CHF 1,1566 -0,0% 1,1567 1,1582 EUR/GBR 0,8890 +0,1% 0,8885 0,8893 USD/JPY 111,54 -0,1% 111,69 111,86 GBP/USD 1,3102 -0,2% 1,3126 1,3120 Bitcoin BTC/USD 7.670,34 +1,9% 7.527,51 7.633,38

Der Euro schwächelt am Morgen weiter gegen den Dollar. Die starke US-Wirtschaft und die erwarteten Zinserhöhungen durch die US-Notenbank sprächen weiter für den Greenback, heißt es am Markt. Am Mittwoch legte der Dollar nach den ADP-Arbeitsmarktdaten zu, der ICE-Dollarindex gewann 0,1 Prozent. Der Euro notierte mit rund 1,1660 Dollar im späten US-Handel etwas niedriger als am Vorabend, als er knapp unter 1,17 Dollar stand. Für die türkische Lira ging es kräftig abwärts. Im Konflikt um die Strafverfolgung eines US-Pastors in der Türkei haben die USA Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,82 70,46 +0,2% 0,16 +14,8% Brent/ICE 72,64 72,39 +0,3% 0,25 +13,2%

Am Erdölmarkt fielen die Preise, nachdem das US-Energieministerium einen Anstieg seiner Rohölvorräte gemeldet hatte. Analysten hatten zwar eine Abnahme der Bestände vorhergesagt, doch hätten die Akteure eigentlich gewarnt sein müssen. Denn am Dienstag hatte schon das private American Petroleum Institute (API) von einem unerwartet hohen Lageraufbau in den USA auf Wochensicht berichtet. Gleichwohl bauten die Preise ihre Verluste nach den offiziellen Daten aus. Beobachter verwiesen auf Befürchtungen, dass der Handelsstreit der USA mit China weiter eskalieren könnte. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 67,66 Dollar je Fass, die globaler gehandelte Sorte Brent gab 2,5 Prozent auf 72,39 Dollar nach.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 02, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.