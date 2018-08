Winterthur - Die AXA verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 dank einem erneut starken versicherungstechnischen Ergebnis einen gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent höheren operativen Gewinn von 467 Millionen Franken. Mit der am 10. April bekannt gegebenen Neuausrichtung im BVG-Geschäft per Anfang 2019 wurde eine bereits angekündigte einmalige Abschreibung von rund 400 Millionen Franken nötig, die den Reingewinn auf 136 Millionen Franken (-67,0%) reduzierte. Ohne den Sondereffekt der einmaligen Abschreibung käme der Reingewinn auf 541 Millionen Franken zu liegen und wäre damit im Vergleich zur Vorjahresperiode 131 Millionen Franken (+31,9%) höher. Das Geschäftsvolumen blieb stabil bei 8,4 Milliarden Franken,wie der Versicherer am Donnerstag mitteilte.

Fabrizio Petrillo, CEO AXA Schweiz:

«In unserem Kerngeschäft konnten wir eine überzeugende Leistung zeigen, was sich im verbesserten operativen Gewinn niederschlägt. Dazu beigetragen hat insbesondere das Wachstum im Unternehmensgeschäft unserer Schadenversicherung. Im Geschäft mit der zweiten Säule freuen mich die vielen Neuabschlüsse im teilautonomen und autonomen Bereich, die zeigen, dass Kundinnen und Kunden unser Angebot in diesen Segmenten zu schätzen wissen.»

Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung

Das Geschäftsvolumen in der Schaden- und Unfallversicherung wuchs um 0,5 Prozent auf3,1 Milliarden Franken, wobei insbesondere das Unternehmenskundengeschäft stark zulegte. Der ...

