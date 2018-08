Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Metro hat im dritten Geschäftsquartal wie erwartet weniger verdient und weniger umgesetzt. Der Düsseldorfer Groß- und Lebensmitteleinzelhändler bestätigte aber die im April gesenkte Prognose für das Gesamtjahr.

Im Quartal per Ende Juni belasteten nach Unternehmensangaben die anhaltende Schwäche im Sanierungsfall Russland-Geschäft, das frühe Osterfest, das ins Vorquartal fiel, Gegenwind von der Währungsseite und höhere Personalkosten bei den Real-Hypermärkten.

Von April bis Juni sank der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 302 Millionen Euro. Nominal ist dies ein Rückgang um 22,3 Prozent bzw. um 20,4 Prozent nach Bereinigung des Vorjahreswertes um den Beitrag aus Immobilientransaktionen. Analysten hatten laut Factset-Konsens einen stärkeren Rückgang auf 295 Millionen Euro erwartet.

Unterm Strich stand immerhin noch ein Gewinn von 57 Millionen Euro. Hier hatten die Analysten mit einem Rückgang von 48 Prozent auf 39 Millionen Euro gerechnet.

Der Umsatz sank auf 8,996 Milliarden Euro. Nominal betrug der Rückgang 3,7 Prozent, flächenbereinigt 0,5 Prozent.

Das MDAX-Unternehmen bestätigte die im April gesenkte Prognose für das Gesamtjahr. Demzufolge will Metro im Geschäftsjahr per 30. September 2018 das währungsbereinigte EBITDA "leicht" gegenüber dem Vorjahreswert von 1,436 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz soll flächenbereinigt um etwas mehr als 0,5 Prozent wachsen. In Russland rechnet Metro mit einem starken EBITDA-Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2018 01:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.