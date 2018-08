Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIESEL - Um die drohenden Fahrverbote für Diesel in deutschen Innenstädten abzuwenden, fordern nun auch Vertreter der deutschen Wirtschaft eine grundlegende Umrüstung der Motoren betroffener Fahrzeuge. "Ein Jahr nach dem ersten Diesel-Gipfel zeichnet sich ab, dass bisherige Maßnahmen zur Schadstoffreduktion anscheinend nicht ausreichen, um Fahrverbote überall zu verhindern", sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, gegenüber der Zeitung Welt. "Im Interesse der zahlreichen Fahrzeughalter - darunter vor allem kleine und mittelständische Unternehmen - sollten Dieselfahrzeuge daher wo möglich nachgerüstet werden", so Treier. (Welt S. 1)

E-MOBILITÄT - Unions-Fraktionschef Volker Kauder verspricht der deutschen Automobilbranche Unterstützung für den Aufbau einer Batteriezellenfertigung in Deutschland. "Die Koalition ist bereit, solche Ambitionen mit Fördermitteln zu unterstützen", sagte er. Es könne nicht sein, "dass Europa diesen wichtigen Zukunftsmarkt allein ... chinesischen und koreanischen Anbietern überlässt". (Handelsblatt S. 7)

CHINESISCHE INVESTOREN - Deutsche Politiker und Wirtschaftsvertreter äußern Verständnis für das angedrohte Veto der Bundesregierung gegen die Übernahme deutscher Unternehmen durch chinesische Investoren. Sie mahnen aber zugleich, diese Investoren nicht zu verprellen. "Es ist richtig, dass staatlich motivierte Übernahmen deutscher Hightech-Unternehmen und staatlich gelenkte Investitionen in kritische Infrastrukturen aufmerksam beobachtet und geprüft werden", sagte Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Den Verkauf eines Unternehmens zu untersagen dürfe aber nur die Ultima Ratio sein, mahnen Vertreter der Wirtschaft. (Handelsblatt S. 4/5)

CYBERANGRIFFE - Das zunehmende Risiko von Cyberangriffen auf Unternehmen bedeutet für Versicherer wie Hiscox und FM Global eine riesige Geschäftschance. Hiscox-Chef Bronek Masojada geht davon aus, dass die Cyberversicherung bald eine Standardversicherung sein wird, erst für Unternehmen und dann auch für Privatpersonen. (Handelsblatt S. 29)

GOLD - Abflüsse bei Indexfonds in den USA drücken die globalen Preise des Edelmetalls. John Mulligan, Analyst des World Gold Council, sagte dem Handelsblatt, dass besonders Mittelabflüsse bei großen US-amerikanischen Gold-ETFs im Mai und Juni die Nachfrage gedrückt hätten. Dabei sei der Dollar der Schlüssel. Von der Angebotsseite rechnet Mulligan nicht mit kurzfristigen Impulsen für den Goldpreis. Doch sobald Anleger eine Rezession befürchteten, könnte besonders in den USA wieder mehr Geld in Gold-ETFs fließen. (Handelsblatt S. 34)

KRANKENPFLEGE - Gesundheitsökonom Reinhard Busse kritisiert, dass zu viele Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt würden. Der Mangel an Pflegepersonal liege nicht an zu wenigen Stellen, sondern an zu vielen Patienten. Pro Kopf der Bevölkerung gemessen beschäftige Deutschland mehr Pflegepersonal als im europäischen Durchschnitt. "Dass davon so wenig beim Patienten ankommt, liegt an den vielen Fällen", kritisiert Busse. Eine Überausstattung an Pflegepersonal hält der Ökonom für die falsche Antwort. (FAZ S. 19)

FACHKRÄFTEMANGEL - Die Abschiebung dringend benötigter Fachkräfte hält Michael Hüther, Direktor des Instituts für deutsche Wirtschaft, für wirtschaftlichen Unsinn. "Jeder, der etwas kann, wird hier benötigt. Da ist es doch egal, ob er auf der Suche nach Asyl oder nach Arbeit eingereist ist". Hüther plädiert dafür, dass Asylbewerber in das System der Einwanderung von Fachkräften wechseln können. (Bild S. 3)

