VANCOUVER - 1. August 2018- New Point Exploration Corp. (CSE: NP / OTC: NPEZF / FWB: 4NP) (New Point oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Konzessionsgebiet mit dem Titel 026311M, 500 Meter östlich des Goldprojekts Moosehead, unweit der Stadt Grand Falls-Windsor im nord-zentralen Bereich der Provinz Neufundland, erworben hat.

Das neu erworbene Konzessionsgebiet ist 2,0 Kilometer (km) lang und 1,5 km breit und befindet sich 3 km östlich des von Sokoman Iron Corp. betriebenen Goldprojekts Moosehead, aus dem Sokoman kürzlich einen Bohrabschnitt von 11,9 Metern mit 44,96 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) meldete.

New Point weist die Anleger ausdrücklich darauf hin, dass die Mineralisierung im Konzessionsgebiet Moosehead nicht zwangsläufig bedeutet, dass eine ähnliche Mineralisierung in den neu erworbenen Claims vorzufinden sein wird. Ferner warnt New Point die Anleger, dass das Unternehmen die Explorationsdaten von Sokoman nicht verifiziert hat.

President Bryn Gardener-Evans meinte dazu: Am 24. Juli meldete Sokoman Iron Corp. ein neues Entdeckungsbohrloch, das unsere Aufmerksamkeit geweckt hat. Das Unternehmen hat beschlossen, sicherzustellen, dass unsere Aktionäre Zugang zu einem unserer Meinung nach sehr aussichtsreichen Zielgebiet haben.

Der Bohrabschnitt von Sokoman enthielt Quarzerzgänge in einer Bohrlochtiefe von 109 bis 120,9 Meter (m). In den Quarzerzgängen wurde sichtbares Gold festgestellt. Die wahre Mächtigkeit ist nicht bekannt, beträgt aber scheinbar 50 bis 80 % der Kernlänge.

Das Projekt Moosehead und das Konzessionsgebiet von New Point befinden sich entlang eines in nordöstlicher Richtung verlaufenden, 150 km langen Gürtels aus vulkanischen, vulkanoklastischen und sedimentären Gesteinen aus dem Silur. Die Mineralisierung im Gebiet Moosehead steht mit in Ost-West-Richtung streichenden Quarzerzgängen in Verbindung, die mit einem nach Norden einfallenden Verwerfungssystem in Zusammenhang stehen.

New Point hat darüber hinaus auch das historische Goldvorkommen St. Johns Bay auf Thwart Island in St. Johns Bay erworben, wo historische Stichprobenahmen im Bereich des Vorkommens Goldwerte im Bereich von Hintergrundwerten mit bis zu 26.485 Teilen pro Milliarde (26,485 g/t Au) lieferten. Die Mineralisierung besteht aus sulfid- und goldhaltigen Quarzerzgängen und -äderchen innerhalb von Scherzonen in karbonisierten und verkieselten Quarzerzgängen.

New Point weist die Anleger ausdrücklich darauf hin, dass das Unternehmen die historischen Explorationsdaten hinsichtlich des Goldvorkommens St. Johns Bay nicht verifiziert hat. Die Daten stammen aus der Mineral Occurrence Database des Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources (Aktenzeichen 6336). Ferner warnt New Point die Anleger, dass es sich bei den Stichproben um ausgewählte Proben handelt, die nicht unbedingt repräsentativ für die im Konzessionsgebiet lagernde Mineralisierung sind.

Gemäß den Bedingungen der Kaufvereinbarung wird New Point eine Barzahlung in Höhe von 60.000 CAD leisten, womit New Point zum wirtschaftlichen Eigentümer der aussichtsreichen Claims wird.

Über New Point Exploration Corp.

New Point (CSE: NP / OTC: NPEZF / FSE: 4NP) ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten mit Bezug zum wachstumsstarken Batteriesektor spezialisiert hat. New Point legt seinen Geschäftsschwerpunkt auf aussichtsreiche Konzessionsgebiete mit hochgradiger Mineralisierung in Nordamerika und konzentriert sich auf den Ausbau eines Portfolios an Lithium-, Kobalt- und Kupferprojekten in potenzialreichen, bergbaufreundlichen Rechtssystemen. New Point, ein Metallunternehmen der nächsten Generation.

Für das Board von New Point Exploration Corp.

Bryn Gardener-Evans

President & CEO

Firmensitz

1240-1140 West Pender St

Vancouver, BC

V6E 4G1

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: investors@newpointexploration.com

Tel: 403-830-3710

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen zum Übernahmeabkommen, zum geplanten Explorationsprogramm im Lithiumkonzessionsgebiet Empire, zu den künftigen Investitionen, zu den voraussichtlichen Geschäftsplänen, wie etwa die Entwicklung des Unternehmens zu einem Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Bezug zum Batteriesektor, sowie zum zeitlichen Verlauf der künftigen Aktivitäten des Unternehmens. Häufig, wenn auch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsweise auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen als angemessen betrachtet werden, jedoch typischerweise bedeutenden betrieblichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Dazu zählt unter anderem: dass die Preise für Lithium, Kobalt, Kupfer und Grundmetalle auch weiterhin den Schätzungen entsprechen; dass die Preise für Mitarbeiter, Werkstoffe, Betriebsmittel und Leistungen (einschließlich Transport) auch weiterhin den Schätzungen entsprechen; dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Behördenzulassungen für die Betriebe des Unternehmens zeitgerecht erteilt werden; und dass das Unternehmen in der Lage ist, die gesetzlichen Auflagen im Hinblick auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zu erfüllen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu solchen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem: betriebliche und technische Schwierigkeiten in Verbindung mit der Rohstoffexploration- und -entwicklung, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den geologischen und metallurgischen Annahmen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Explorationsprojekte, Bedarf an zusätzlichem Kapital, um den Geschäftsplan des Unternehmens finanzieren zu können, zukünftige Preise für Lithium, Kobalt, Kupfer und Grundmetalle, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Änderungen an den Finanzmärkten und bei der Nachfrage und den Marktpreisen für Rohstoffe, Verzögerungen beim Erhalt der Regierungs- und Behördengenehmigungen (einschließlich der kanadischen Börse/Canadian Securities Exchange), bei Zulassungen oder Finanzierungen, oder beim Abschluss der Erschließungs- oder Bauarbeiten, Änderungen bei den Gesetzen, Vorschriften und Maßnahmen im Hinblick auf den Bergbaubetrieb, Hedging-Praktiken, Währungsschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Einschränkungen bei den Rechtsansprüchen in Bezug auf Versicherungsdeckung sowie der zeitliche Ablauf und mögliche Ausgang von Rechtsstreitigkeiten, Umweltthemen und Haftungen, sowie all jene Faktoren, die in der Rubrik Risikofaktoren im Prospekt des Unternehmens vom 8. November 2017 sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Kopien dazu finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben wird.

