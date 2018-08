Die Geldpolitik und die laufende Quartalssaison bestimmen weiterhin das Geschehen an der Frankfurter Börse. Anleger blicken am Donnerstag vor allem auf Autowerte.

Schwache Vorgaben der Wall Street dämpfen die Kauflust in Deutschland.Siemens-Zahlen fallen durchwachsen aus.BMW-Gewinn sinkt um sechs Prozent.

Deutsche Anleger werden auch am Donnerstag vorsichtig agieren. Auf außerbörslichen Handelsplattformen unterschritt das deutsche Börsenbarometer Dax am frühen Donnerstagmorgen die nächste Tausendermarke und notierte bei 12.691 Punkten. Am Mittwoch hatte der Dax mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 12.737 Punkten geschlossen.

In den USA bleiben die Leitzinsen vorerst, wie sie waren. Auf ihrer Sitzung ließen die Notenbankgouverneure der Fed den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld unangetastet in einer Spanne zwischen 1,75 und 2,0 Prozent. Darauf hatten sich Anleger bereits eingestellt. Überraschend war das überaus positive Bild, das die Geldpolitiker um Fed-Chef Jerome Powell von der US-Wirtschaft zeichneten - auf den Finanzmärkten ein Signal dafür, dass die Fed wohl im kommenden Monat an der Zinsschraube drehen wird. Wall-Street-Anleger zeigten sich daher vorsichtig, Dow Jones und S&P 500 gingen am Mittwoch schwächer aus dem Handel.

Was heute wichtig ist

Während Börsianer noch mit der Interpretation der geldpolitischen Signale der US-Notenbanker ...

