Die schlechte Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt am Donnerstag erhalten und so erreicht der EUR/USD sein Wochentief bei 1,1650/45. EUR/USD am 4-Tagetief Das Paar fällt heute die 3. Sitzung in Folge, nach dem am Montag im Bereich der 1,1740 ein Widerstand gefunden wurde. Die bessere Stimmung gegenüber dem Greenback und die Eskalation ...

