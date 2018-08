Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta008/02.08.2018/08:00) - Moody's Investors Service bestätigt das Baa1-Rating (backed senior unsecured) der Eurogrid GmbH und das (P)Baa1-Rating (backed senior unsecured) des 5 Mrd. EUR Anleihe-Programms. Die Tochtergesellschaften 50Hertz Transmission GmbH und 50Hertz Offshore GmbH sind Garantiegeber in diesem Programm. Der Ausblick bleibt unverändert stabil.



Die Eurogrid GmbH (Eurogrid) ist ein Unternehmen der Energiebranche mit Sitz in Berlin. Eurogrid investiert in Elektrizitätsinfrastruktur und bietet seinen Kunden Services in diesem Bereich an. Das Unternehmen ist mehrheitlich im Besitz des börsennotierten belgischen Stromübertragungsnetzbetreibers Elia System Operator NV/SA (Elia). Eurogrid hält 100% der Anteile am deutschen Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz).



50Hertz sorgt mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Betrieb und den Ausbau des Übertragungsnetzes. Darüber hinaus ist das Unternehmen für die Führung des elektrischen Gesamtsystems auf den Gebieten der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verantwortlich. Als Übertragungsnetzbetreiber im Herzen Europas steht 50Hertz für die sichere Integration der erneuerbaren Energien, die Entwicklung des europäischen Strommarktes und den Erhalt.



Aussender: Eurogrid GmbH Adresse: Heidestraße 2, 10557 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Weigert Tel.: +49 30 5150 3201 E-Mail: robert.weigert@eurogrid.com Website: www.eurogrid.com



ISIN(s): XS0551935769 (Anleihe), XS1243251375 (Anleihe), XS1315101011 (Anleihe), XS1315150570 (Anleihe), XS1396285279 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin Weitere Handelsplätze: Regulated Market in Luxembourg (LSE)



