Im Handelskonflikt mit China hat die US-Regierung den Ton verschärft. Washington drohte Peking damit, mehr als doppelt so hohe Strafzölle auf den Import weiterer chinesischer Waren einzuführen als bislang angedacht. Der US-Kongress verabschiedete derweil ein Verteidigungsgesetz, um die wirtschaftlichen und militärischen Aktivitäten Pekings einzuschränken. Anfang Juli traten bereits US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft. China verhängte Vergeltungszölle gleichen Ausmaßes. Die US-Regierung kündigte daraufhin Strafzölle für weitere chinesische Exportgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar ab September an. Angedacht war ein Zoll in Höhe von 10 Prozent, nun sollen es möglicherweise 25 Prozent werden. In einem nächsten Schritt hat die Industrie Gelegenheit, zu Zöllen in Höhe von 10 bzw 25 Prozent Stellung zu nehmen. Eine endgültige Entscheidung über die Zölle wird frühestens im September erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 2Q, Midland

13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q, New York

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.805,70 -0,18% Nikkei-225 22.493,57 -1,11% Hang-Seng-Index 27.705,45 -2,24% Kospi 2.274,36 -1,42% Shanghai-Composite 2.743,62 -2,86% S&P/ASX 200 6.249,10 -0,42%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen wieder voll im Griff. Die Maßnahme der USA, auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar nun erhöhte Strafzölle von 25 statt 10 Prozent zu prüfen, sorgt insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten für Ausverkaufsstimmung. Peking hat darauf wie üblich reagiert und seinerseits Gegensanktionen angekündigt. Der Nikkei-Index bekommt zusätzlich Gegenwind vom anziehenden Yen.Besser als der breite Markt halten sich in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor. Sie profitieren erneut davon, dass die japanische Notenbank ihr langfristiges Renditeziel nun flexibler verfolgt und die Zehnjahresrendite nun unter 0,2 statt zuvor 0,1 Prozent halten will. Am Anleihemarkt ist die Zehnjahresrendite mit 0,14 Prozent auf den höchsten Wert seit Februar 2017. Unter den Einzelwerten rutschen in Tokio Kobe Steel um 9,5 Prozent ab. Furukawa Electric brechen um knapp über 10 Prozent ein. Bei beiden Unternehmen quittiert der Markt mit den scharfen Kursrückgängen enttäuschend ausgefallene Geschäftszahlen. Verkauft werden auch Autoaktien, die am Vortag noch von guten Honda-Zahlen profitiert hatten. Honda, Toyota und Nissan verlieren bis 2,3 Prozent. Sie leiden durchweg unter im Juli deutlich gesunkenen Verkäufen in den USA. In Sydney geht es für das Schwergewicht Rio Tinto nach verfehlten Ergebniserwartungen um 4,3 Prozent abwärts. Im Sog von Rio Tinto verlieren BHP Billiton 2,7 Prozent. Einfache Kostensenkungen zur Verbesserung des Ergebnisses seien bei Rio Tinto offenbar nicht mehr möglich, kommentieren die Analysten von RBC die Geschäftszahlen.

US-NACHBÖRSE

Tesla schossen auf Nasdaq.com um 9,3 Prozent nach oben nach insgesamt positiv aufegnommenen Zweitquartalszahlen. Für T-Mobile US ging es um gut 1 Prozent aufwärts, nachdem der Mobilfunkanbieter nach dem besten zweiten Quartal seiner Unternehmensgeschichte bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose sowohl für das Kundenwachstum als auch für das bereinigte EBITDA angehoben hat. In der zweiten Reihe übertraf Fitbit mit seinem Zweitquartalsergebnis die Erwartungen, während der Ausblick wie erwartet ausfiel. Der Kurs des Anbieters von tragbaren Fitnessmessgeräten legte um 2,4 Prozent zu. Zynga verteuerten sich um 3,4 Prozent, gestützt von einem unerwartet gut ausgefallene Geschäftsbericht des Online-Spieleanbieters. Für Enttäuschung sorgten dagegen die Zahlen des Spielcasinobetreibers Wynn Resorts. Der Kurs fiel um 3 Prozent zurück. Übertroffene Erwartungen sorgten bei U.S. Steel lediglich für ein kleines Kursplus von 0,8 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.333,82 -0,32 -81,37 2,49 S&P-500 2.813,36 -0,10 -2,93 5,23 Nasdaq-Comp. 7.707,29 0,46 35,50 11,64 Nasdaq-100 7.272,89 0,57 40,90 13,70 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 789 Mio 1.044 Mio Gewinner 1.112 2.010 Verlierer 1.857 976 unverändert 103 97

Uneinheitlich - Während die Standardwerte unter Befürchtungen litten, dass die USA auf chinesische Importe noch höhere Strafzölle androhen könnten, profitierten die technologielastigen Nasdaq-Indizes von den überraschend guten Apple-Zahlen. Unter den Konjunkturdaten fiel der ADP-Arbeitsmarktbericht positiv auf. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe verfehlten zwar die Erwartungen, verharrten aber auf hohen Niveaus. Keine Impulse gingen von der US-Notenbank aus, die ihren geldpolitischen Kurs wie erwartet bestätigte. Die Apple-Aktie stieg um 5,9 Prozent auf den Rekordschlusskurs von 201,50 Dollar. Für Pandora Media ging es um 14,7 Prozent nach oben. Der Musik-Streaminganbieter übertraf umsatzseitig die Erwartungen und reduzierte zugleich den Quartalsverlust. Big 5 Sporting Goods büßten 8,1 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler überraschend rote Zahlen vorgelegt hatte. Klar übertroffene Analystenschätzungen und ein angehobener Ausblick bescherten Container Store Group einen Kurssprung von fast 45 Prozent. Einen Kursrückgang um 6,3 Prozent erlebten Synaptics, nachdem Dialog Semiconductor die Übernahme des Unternehmens ad acta gelegt hat.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 -1,2 2,68 146,7 5 Jahre 2,87 1,7 2,85 94,2 10 Jahre 3,00 3,3 2,96 55,1

Erwartungen, dass die US-Notenbank ihren Kurs der graduellen Zinserhöhungen bestätigen würde, hatten die Renditen am Anleihemarkt schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Zinsentscheids nach oben getrieben. Die Zehnjahresrendite stieg erstmals seit sieben Wochen wieder auf die wichtige Marke von 3,00 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:16 % YTD EUR/USD 1,1651 -0,1% 1,1660 1,1685 -3,0% EUR/JPY 129,98 -0,2% 130,25 130,96 -3,9% EUR/GBP 0,8892 +0,1% 0,8885 0,8909 +0,0% GBP/USD 1,3104 -0,2% 1,3126 1,3116 -3,1% USD/JPY 111,56 -0,1% 111,69 112,07 -0,9% USD/KRW 1123,95 +0,4% 1119,56 1120,30 +5,3% USD/CNY 6,8178 -0,1% 6,8227 6,8012 +4,8% USD/CNH 6,8309 +0,1% 6,8241 6,8187 +4,9% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8485 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7385 -0,3% 0,7405 0,7406 -5,5% NZD/USD 0,6779 -0,2% 0,6793 0,6797 -4,5% Bitcoin BTC/USD 7.677,48 +2,0% 7.527,51 7.603,96 -43,8%

Der Dollar legte nach den robust und besser als erwartet ausgefallenen ADP-Arbeitsmarktdaten zu, der ICE-Dollarindex gewann 0,1 Prozent. Der Euro notierte mit rund 1,1660 Dollar im späten US-Handel etwas niedriger als am Vorabend, als er knapp unter 1,17 Dollar stand. Für die türkische Lira ging es kräftig abwärts, nachdem im Konflikt um die Strafverfolgung eines US-Pastors in der Türkei die USA Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt haben. Die chinesische Notenbank hat derweil am Donnerstag in ihrem täglichen Fixing den Mittelkurs der Landeswährung Yuan ein halbes Prozent niedriger festgelegt, was der stärksten Abwertung seit einer Woche entspricht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,75 67,66 +0,1% 0,09 +14,7% Brent/ICE 72,58 72,39 +0,3% 0,19 +13,1%

Am Erdölmarkt fielen die Preise, nachdem das US-Energieministerium einen Anstieg seiner Rohölvorräte gemeldet hatte. Analysten hatten dagegen eine Abnahme der Bestände vorhergesagt. Beobachter verwiesen auch auf Befürchtungen, dass der Handelsstreit der USA mit China weiter eskalieren könnte. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 67,66 Dollar je Fass, die globaler gehandelte Sorte Brent gab 2,5 Prozent auf 72,39 Dollar nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,87 1.216,03 +0,3% +3,84 -6,4% Silber (Spot) 15,42 15,39 +0,2% +0,03 -9,0% Platin (Spot) 820,90 817,50 +0,4% +3,40 -11,7% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,2% -0,01 -18,1%

Gold fiel zeitweise unter die wichtige Unterstützung bei 1.220 Dollar, machte nach den Fed-Aussagen aber einen Teil seiner Verluste wett. Im späten US-Handel verbilligte sich die Feinunze um 0,2 Prozent auf 1.221 Dollar. Ein Umfeld steigender Zinsen spreche zwar nicht für das Edelmetall, hieß es mit Blick auf die Fed-Verlautbarungen, aber offenbar habe die Erleichterung überwogen, dass die Notenbank keinen noch strafferen Kurs angedeutet habe. Das Thema Handelsstreit lastete derweil auf dem Kupferpreis, der um gut 3 Prozent nachgab. Am Dienstag hatte Kupfer noch zugelegt, als Berichte über eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen China und den USA die Runde machten. China steht für etwa die Hälfte der weltweiten Kupfernachfrage.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Er blieb damit in der Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. An den Finanzmärkten war dieser Beschluss allgemein erwartet worden. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die Fed signalisierte, dass sie auf ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhungen bleiben will. In ihrer Erklärung änderte die Fed ihre Einschätzung zur Wirtschaftslage auf "stark" von zuvor "solide". Die meisten Beobachter rechnen bis zum Jahresende mit zwei weiteren Straffungen der Geldpolitik. Die nächsten Zinserhöhungen preisen die Finanzmärkte für September und Dezember ein. Die Frage, die über den Sitzungen der Fed schwebt, konzentriert sich darauf, wie stark die Fed die Zinsen in den nächsten zwei Jahren anheben kann, bis ein neutrales Niveau erreicht ist, welches weder die Wirtschaft noch die Inflation zu stark bremst.

ALPHABET

Acht Jahre nach dem Rückzug aus China angesichts von Zensur und Hackerangriffen plant Google US-Medienberichten zufolge eine Suchmaschinen-App für den chinesischen Markt.

TESLA

ist im zweiten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht, hat aber weniger Geld verbrannt als befürchtet. Die Zahlen könnten ein Versprechen von CEO Elon Musk glaubwürdiger erscheinen lassen: Wenn im dritten Quartal fortdauernd wöchentlich 5.000 Fahrzeuge des Typs Model 3 hergestellt würden, könne der Hersteller von Elektroautos einen positiven Cashflow erzielen und profitabel werden. Tesla verfügte am Ende des zweiten Quartals über Barmittel von 2,2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen meldete ferner einen negativen Cashflow von 740 Millionen Dollar. Analysten hatten aber einen noch schlechteren Wert erwartet. Der Verlust im Quartal erhöhte sich auf 717,5 Millionen Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum war ein Fehlbetrag von 336,4 Millionen Dollar aufgelaufen. Damit hat Tesla das siebte Quartal in Folge mit einem Verlust beendet.

T-MOBILE US

hat nach dem besten zweiten Quartal seiner Unternehmensgeschichte bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose sowohl für das Kundenwachstum als auch für das bereinigte EBITDA angehoben. T-Mobile US gewann im Berichtszeitraum 686.000 lukrative Vertragskunden. Insgesamt wuchs der Kundenstamm auf 75,62 Millionen zum Quartalsende. Netto verdiente T-Mobile US im zweiten Quartal 2018 mit 782 Millionen Dollar fast 35 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 3,5 Prozent auf 10,57 Milliarden Dollar zu. Das bereinigte EBITDA stieg um 7,3 Prozent auf 3,23 Milliarden Dollar. Das abgelaufene Quartal sei das bislang beste zweite Quartal der Unternehmensgeschichte gewesen, sagte T-Mobile-Chef John Legere.

WELLS FARGO

hat sich im Streit um toxische Hypothekenpapiere gegen Zahlung einer Milliardenbuße mit den Behörden geeinigt. Die Bank muss 2,09 Milliarden US-Dollar zahlen. Wells Fargo hatte bereits Geld für diese Einigung zurückgestellt, die kein Schuldeingeständnis der Bank beinhaltet.

