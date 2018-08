FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat im zweiten Quartal mehr verdient als am Markt erwartet und die Marge verbessert. Den Ausblick auf das Gesamtjahr passte der MDAX-Konzern aber an und sieht nun ein Umsatzwachstum am unteren Ende der Prognose.

Im Zeitraum April bis Juni stieg der Umsatz auf 1,49 Milliarden Euro von 1,46 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs auf 99 Millionen von 81 Millionen Euro. Unter dem Strich stand Gewinn nach Steuern von 65 Millionen Euro, rund 14 Millionen Euro als im Vorjahresquartal. Analysten hatten Rheinmetall im Konsens einen Umsatz von 1,48 Milliarden Euro, ein EBIT von 89 Millionen und einen Nettogewinn von 48 Millionen Euro zugetraut.

Für 2018 rechnet Rheinmetall jetzt mit einem Umsatzwachstum von rund 8 statt von 8 bis 9 Prozent. Im Rüstungsgeschäft erwartet der Konzern immer noch eine Beschleunigung des Wachstums von 3 Prozent im Vorjahr, sieht dieses nun aber nur noch bei rund 12 Prozent, statt bislang 12 bis 14 Prozent. Im Automobilzuliefergeschäft dürfte sich das Wachstum weiterhin von 8 Prozent 2017 auf 3 bis 4 Prozent 2018 abschwächen.

Die operative Ergebnisrendite sieht der Konzern unverändert bei rund 7 Prozent, wobei die Profitabilität in der Sparte Defense am oberen Ende der Spanne von 6 bis 6,5 Prozent liegen dürfte. Automotive soll weiterhin eine Rendite von rund 8,5 Prozent erzielen.

"Wir wollen weiter profitabel wachsen und unsere Positionen in den internationalen Märkten ausbauen", sagte Konzernchef Armin Papperger laut der Mitteilung

August 02, 2018

