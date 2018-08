Trotz gesetzlich geregelter Quote bleibt der Anteil von Frauen in Führungspositionen in öffentlichen Unternehmen niedrig. Er stagniert weiter.

Die Frauenquote in den Führungsetagen der öffentlichen Unternehmen verharrt unterhalb der 30-Prozent-Marke. Das geht aus einer Untersuchung der Organisation Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach liegt der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...