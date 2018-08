Der Technologie-Konzern Andritz hat Halbjahres-Zahlen präsentiert. Der Umsatz im 2. Quartal 2018 stieg im Jahresvergleich um 5,7% auf 1.472,1 MEUR (Q2 2017: 1.392,8 MEUR) an. Damit konnte der Umsatzrückgang im 1. Quartal beinahe vollständig aufgeholt werden, sodass der Umsatz im 1. Halbjahr 2018 mit 2.763,1 MEUR nur geringfügig unter dem Niveau des Vorjahresvergleichswerts (-0,6% vs. H1 2017: 2.779,0 MEUR) lag. CEO Wolfgang Leitner,: "Wir sind mit der Entwicklung im 1. Halbjahr insgesamt zufrieden, vor allem die positive Entwicklung des Auftragseingangs, der nun bereits vier Quartale hintereinander angestiegen ist, stimmt uns positiv. Wir sehen auch für die verbleibenden Monate des heurigen Jahres gute Projekt- und Investitionstätigkeit in den von uns...

