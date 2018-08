OMV hat Zahlen zum Halbjahr vorgelegt. Der Umsatz blieb im Halbjahr stabil bei 10,683 Mrd. Euro. Höhere Marktpreise im Bereich Downstream und gesteigerte Verkaufsvolumina im Bereich Upstream wurden durch den fehlenden Beitrag der OMV Petrol Ofisi, welche in Q2/17 verkauft wurde, kompensiert. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten verbesserte sich von 1.467 Mio. in 1-6/17 auf 1.544 Mio. Euro. Ursächlich war vor allem das bessere Upstream-Ergebnis in Höhe von 895 Mio. Euro (1-6/17: EUR 580 Mio) aufgrund höherer Verkaufsmengen infolge der Akquisition des Anteils am Juschno Russkoje Gasfeld, wie die OMV mitteilt. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten im Bereich Downstream sank auf 714 Mio. (1-6/17: 904 Mio. Euro), vornehmlich aufgrund des fehlenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...