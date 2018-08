Der Euro hat am Donnerstag an seine Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Grund ist der durchweg aufwertende Dollar.

Der Euro hat am Donnerstag an seine Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1650 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Markt wurde auf den durchweg aufwertenden Dollar als Grund verwiesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1696 Dollar festgesetzt.

Die US-Währung profitiert ...

