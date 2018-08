Die amerikanische Notenbank tastet den Leitzins nicht an. Die Währungshüter um Jerome Powell haben sich einstimmig für unveränderte Leitzinsen entschieden. Die Entscheidung des Offenmarktausschusses fiel einstimmig aus. Die Leitzinsen bleiben wo sie sind. Allerdings machten die Formulierungen klar, dass es noch in diesem Jahr zu Leitzinserhöhungen kommen könnte. So bezeichnet die FED die amerikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...