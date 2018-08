Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal von 82 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, was zu steigenden Konsensschätzungen führen dürfte, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS)./edh/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005785604