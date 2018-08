IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital stellt Update zu Finzat und Shopin bereit

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 2. August 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), ein Investmentunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf im Frühstadium befindlichen und wachstumsorientierten Projekten im Blockchain- und Digitalwährungssektor liegt, freut sich, aktuelle Informationen zu seinem Investmentportfolio bekannt zu geben.

FINZAT

Finzat macht weiterhin starke Fortschritte beim Aufbau von Beziehungen zwischen den wichtigsten Akteuren im gesamten US-Kreditmarkt. Finzat hat sich grundsätzlich mit dem führenden Anbieter einer Risikomanagementsoftware und einer Handelsplattform für Wohnimmobiliendarlehen mit mehr als 120 Finanzinstituten als Kunden über Bedingungen geeinigt. Darüber hinaus verfügt dieser Anbieter über Betriebsvereinbarungen mit mehreren staatlich geförderten Unternehmen (Government Sponsored Enterprises, GSEs) im US-Wohnungsmarkt und steht in aktivem Dialog mit mehr als 10.000 potenziellen Teilnehmern für seine Handelsplattform. Eine endgültige Vereinbarung mit einer offiziellen Ankündigung wird gegen Ende des dritten Quartals erwartet. Auch die jüngsten Gespräche mit einem GSE, das im zehn Billionen Dollar schweren US-Hypothekenmarkt tätig ist, haben Möglichkeiten für eine synergistische Partnerschaft aufgezeigt, bei der Finzat die Vorteile von Blockchain-Anwendungen in ausgereifte, gut etablierte Geschäftsfelder einbringen würde. Ein offizieller Vorschlag, der die Bedingungen dieser Beziehung festlegt, wird derzeit ausgehandelt. Schlussendlich wird Finzat noch vor Jahresende die Gespräche mit einem internationalen Finanzmanagementkonzern mit Sitz in Europa, der Hunderte von institutionellen Kunden rund um den Globus betreut, aufnehmen. Zu den Aktivitäten des Konzerns gehören unter anderem die Sammlung und Verbreitung sensibler personenbezogener Daten, die Geschäftspotenzial für Finzat und die Blockchain-Technologie bedeuten.

SHOPIN

Ende April schloss Shopin den letzten Teil seiner Token-Generierung (TGE) ab. Insgesamt erzielte Shopin einen Bruttoerlös von 42.500.000 Dollar. Block One nahm an dem privaten Vorverkauf der Token-Generierung von Shopin teil, der Ende Januar abgeschlossen wurde. Der Zeitpunkt und der Umfang der Beteiligung von Block One führte zu einem Token-Bonus von 66 % zugunsten von Block One.

Shopin gab kürzlich eine Partnerschaft mit QRYPTOS, einer Tochtergesellschaft von QUOINE, einer der größten Börsen in Asien (und einer der wenigen lizenzierten Börsen in Japan), bekannt. Shopin hat angekündigt, dass dies eine Gelegenheit ist, das Bewusstsein für seine innovative Arbeit und Gemeinschaft sowie die bevorstehende Einführung im vierten Quartal zu erhöhen. Shopin kündigte auch den Verkauf von zusätzlichen Token für 0,16 Dollar an.

Block One glaubt, dass seine Investition in Shopin deutlichen Wert für seine Aktionäre schafft, da der Wert der ursprünglichen Beteiligung in Höhe von 750.000,00 US-Dollar mit Bonus-Tokens im Umfang von 66 % nun auf fast 2.000.000 US-Dollar geschätzt wird, eine Rendite, die dem 2,5-Fachen der ursprünglichen Investition entspricht.

Shopin wurde sowohl bei der North American Bitcoin Conference als auch bei der CoinAgenda Bitcoin/Cryptocurrency Investing Conference als Winner of Best ICO ausgezeichnet.

Das Privatunternehmen Shopin gilt als Vorreiter bei der Entwicklung einer Blockchain-Lösung, bei der die Konsumenten in Besitz ihrer eigenen Daten bleiben. In Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel erstellt Shopin ein sicheres Profil, das es den Käufern ermöglicht, sich ein eigenes Profil zu den persönlichen Produktpräferenzen und Kaufdaten aufzubauen und auch in Besitz dieser Daten zu bleiben. Shopin verbindet Händler und ihre Kunden über ein personalisiertes Dateninformationssystem und ermöglicht den Kunden dadurch ein konkurrenzloses Shopping-Erlebnis auf den Webseiten bzw. in den Apps und Web-Stores der teilnehmenden Händler; derzeit wird das Service auf das Verlagswesen erweitert. So entsteht eine nachhaltigere Einzelhandelslandschaft, in der Händler durch die Zusammenarbeit mit den Käufern gestärkt werden und wo jede Online- und Offline-Shoppingerfahrung ein absolut persönliches Erlebnis und Angebote für die Käufer liefert. Die Käufer erhalten von den Händlern über die Shopin-Kryptowährung Prämien auf Basis des Werts ihrer Daten, wenn sie Werbung zulassen, Inhalte konsumieren und teilen, interagieren sowie Freunde anwerben. Sie können bei den teilnehmenden Händlern sowohl in Kryptowährung als auch in Fiatwährung (Bargeld, Kreditkarte) bezahlen.

Forbes nannte den Bereich des auf Blockchain basierenden Identitäts- und Datenschutzes vor Kurzem einen führenden Durchbruch, der die Technologie- und Einzelhandelswelt 2019 revolutionieren wird, und hat Shopin in diesem Bereich identifiziert.

Darüber hinaus gab Shopin vor Kurzem bekannt, dass es im Rahmen eines von Quoine in Auftrag gegebenen und von einem Vertreter von Novoa Media durchgeführten Drittpartei-Audits Aspekte seiner Kerntechnologie-Infrastruktur zu Githib hinzugefügt hat. Das vornehmlich interne Audit umfasste Aspekte der künstlichen Intelligenz, Personalisierungsalgorithmen und Backend-Software von Shopin, um die Meilensteine der Produktentwicklung vorzustellen, die Shopin für die Technologie- und Krypto-Gemeinschaften anführt.

Nähere Informationen über Block One erhalten Sie auf der Webseite www.blockonecap.com.

Sothi Thillairajah

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Aussichten auf die Ausarbeitung einer formellen Vereinbarung mit einem führenden Anbieter einer Risikomanagementsoftware und einer Handelsplattform für Wohnimmobiliendarlehen; der Aussichten auf die Ausarbeitung formeller Vereinbarungen mit weiteren GSEs im Wohnungsmarkt, einschließlich derjenigen, die im US-Hypothekenmarkt aktiv sind, und einem internationalen Finanzmanagementunternehmen mit Sitz in Europa; und der Geschäftspläne und der Fähigkeit von Shopin, das Bewusstsein für sein Geschäfts zu erhöhen. Obwohl Block One der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten abweichen, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören allgemeine wirtschaftliche, markt- oder geschäftsbezogene Bedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Blockchain, Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen, rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstung, Unfälle oder Geräteausfälle, nicht versicherte Risiken und der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder das Eintreten künftiger Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

