Der deutsche Leitindex will in dieser Woche einfach nicht in die Gänge kommen. Gestern startete der DAX zwar über der Marke von 12.800 Punkten. Im Laufe des Tages rutschte er aber immer weiter ab. Marktidee: Volkswagen VW hat gestern Zahlen vorgelegt. Das zweite Quartal lief zwar gut. Allerdings warnt der Konzern vor einem schwierigen zweiten Halbjahr. Das kam an der Börse nicht gut an. Die Aktie von VW war gestern mit einem Abschlag von über drei Prozent größter Verlierer im DAX. Jetzt rücken verschiedene Unterstützungen in den Fokus.