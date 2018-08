Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits am Dienstag machten sich beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) Schwächeanzeichen bemerkbar, da der Index bereits zeitweise unter den vielbeachteten 200-Tagedurchschnitt abrutschte, so die Analysten der Helaba. Das Gesamtbild, so scheine es, sei zu diesem Zeitpunkt noch vom "Monatsendeffekt" (Stichwort "Window dressing") verzerrt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...