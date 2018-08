Die Analysten von Baader Helvea stufen die Polytec -Aktie von Buy auf Hold zurück. Begründet wird der Schritt mit der zunehmenden Unsicherheit in Bezug auf Materialkosten und Lieferabrufe aus der Automobilindustrie. In den letzten Wochen und Monaten hätten die Unsicherheiten neben dem Dieselthema zugenommen, insbesondere im Hinblick auf neue Prüfverfahren für Fahrzeuge und daraus resultierende Werksschließungen sowie in Bezug auf die Materialkosten, wie es heisst. Polytec scheint von diesen Gegenwinden stärker betroffen zu sein als bisher erwartet und die Planungssicherheit sei derzeit eher gering, meinen die Baader-Experten. Das neue Kursziel liegt bei 14 Euro (vorher 20 Euro), die Aktie wird auch aus der Top-Pick-Liste entfernt.

Den vollständigen Artikel lesen ...