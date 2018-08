Die Amag Austria Metall AG setzte den Weg des organischen Wachstums in der ersten Jahreshälfte 2018 fort. Der Umsatz lag in der ersten Jahreshälfte 2018 bei 539,5 Mio. EUR und damit etwas über dem Vorjahresvergleichswert von 535,4 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug in der ersten Jahreshälfte 2018 insgesamt 86,2 Mio. EUR und lag damit wie erwartet etwas unter dem Vorjahreswert von 92,4 Mio. EUR. Gründe für diesen Rückgang waren vor allem höhere Rohstoffkosten und die höheren Vorlaufkosten für die Standorterweiterung in Ranshofen. Die Amag erzielte im 1. Halbjahr 2018 ein Betriebsergebnis (EBIT) von 46,0 Mio. Euro nach 55,1 Mio. Euro in der ersten Jahreshälfte 2017. Das Ergebnis nach...

