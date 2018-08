Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank hält Kurs in der Geldpolitik

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Er blieb damit in der Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. An den Finanzmärkten war dieser Beschluss allgemein erwartet worden. Die Entscheidung im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. Die Fed signalisierte, dass sie auf ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhungen bleiben will. In ihrer Erklärung änderte die Fed ihre Einschätzung zur Wirtschaftslage auf "stark" von zuvor "solide". Im starken Konjunkturumfeld der USA hält Fed-Chef Jerome Powell daran fest, die Zinsen in diesem Jahr wie geplant anzuheben.

Brasiliens Zentralbank lässt Leitzins auf Rekordtief

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem historischen Tiefstand belassen, da das schleppende Wirtschaftswachstum den Preisdruck, der zum Teil von einer schwächeren Währung herrührt, begrenzt. Der Geldpolitische Ausschuss hielt den Selic-Satz bei 6,50 Prozent, ein Niveau, das im März nach zwölf aufeinanderfolgenden Kürzungen erreicht wurde. Zum zweiten Mal in Folge unterließen die Währungshüter eine konkrete Aussage für den nächsten Schritt.

USA erwägen Strafzölle von 25 Prozent auf weitere chinesische Waren

Im Handelskonflikt mit China hat die US-Regierung den Ton verschärft. Washington drohte Peking damit, mehr als doppelt so hohe Strafzölle auf den Import weiterer chinesischer Waren einzuführen als bislang angedacht. Der US-Kongress verabschiedete derweil ein Verteidigungsgesetz, um die wirtschaftlichen und militärischen Aktivitäten Pekings einzuschränken. Anfang Juli traten bereits US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft. China verhängte Vergeltungszölle gleichen Ausmaßes.

USA verhängen Sanktionen gegen türkische Minister in Streit um Pastor

Im Konflikt um die Strafverfolgung eines US-Pastors in der Türkei haben die USA Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt. Die vom Weißen Haus in Washington verkündeten Strafmaßnahmen betreffen die beiden Minister für Justiz und Inneres. Der Pastor Andrew Brunson steht in der Türkei unter Terror- und Spionageverdacht, ihm droht eine lange Haftstrafe.

Ifo: Wirtschaftsklima im Euroraum kühlt sich weiter ab

Die Stimmung im Euroraum hat sich weiter abgekühlt. Für das dritte Quartal 2018 fiel das vom Ifo Institut erhobene Wirtschaftsklima von 31,1 auf 19,6 Saldenpunkte. Während sich die Lageeinschätzung der befragten Experten leicht verschlechterte, trübten sich ihre Erwartungen deutlich ein und erreichen den niedrigsten Wert seit Ende 2012. "Dies deutet auf eine konjunkturelle Abschwächung im Euroraum hin", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Sachsen liegt beim Schuldenabbau an der Spitze

Beim Abbau der öffentlichen Verschuldung nimmt Sachsen den Spitzenplatz ein. Das Bundesland konnte seine Verbindlichkeiten vergangenes Jahr um 16 Prozent senken, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die sächsischen Städten und Gemeinden packten den Schuldenstand deutschlandweit ebenfalls am engagiertesten an und reduzierten diesen um 9,5 Prozent.

Frankreichs Parlament verabschiedet umstrittenes Asylgesetz

Frankreichs Parlament hat ein umstrittenes Asylgesetz verabschiedet. Bei der Abstimmung votierten 100 Abgeordnete der Nationalversammlung für die Regelungen, mit denen Präsident Emmanuel Macron Asylverfahren sowie Abschiebungen beschleunigen will. 25 Abgeordnete stimmten dagegen, elf enthielten sich. Zuvor hatte bereits der Senat das Gesetzespaket gebilligt, das in Frankreich für monatelange Kontroversen gesorgt hatte. Die Frist für die Einreichung eines Asylantrags wird damit von 120 auf 90 Tage verkürzt.

Vertreter aus Madrid und Barcelona führen nach langer Funkstille Gespräche

Erstmals seit sieben Jahren ist eine Kommission aus Vertretern der spanischen Zentralregierung und der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien zu Gesprächen zusammengekommen. Die bilaterale Kommission traf sich am Sitz der katalanischen Regionalregierung in Barcelona. Die Delegationen wollten sich vor allem über politische Fragen austauschen: Barcelona will erneut ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten und fordert die Freilassung von inhaftierten Aktivisten.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Handelsbilanz Juli Überschuss 4,23 Mrd USD (Juni: Überschuss 5,88 Mrd USD)

