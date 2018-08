Wien (www.aktiencheck.de) - Die starken Quartalszahlen von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (Dienstag nachbörslich) sorgten am gestrigen Handelstag für ein sattes Plus im Kurs, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So habe die Aktie mit einem Anstieg um 5,9% auf USD 201,50 ein neues Allzeithoch erreichen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...