Die Investitionen in Le Coq Sportif sowie Anpassungen am Geschäftsmodell und Kostenmassnahmen begännen sich auszuzahlen, teilte AIRESIS am Donnerstag mit. Der Umsatz mit der Hauptmarke stieg gemäss ersten Eckdaten um Prozent auf 57,6 Millionen Euro. Der EBITDA liegt nach einer Nullrunde im Vorjahr mit 2,6 Millionen wieder ...

