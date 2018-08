Trump fordert Einstellung der US-Ermittlungen gegen Russland VW strebt industrielle Fertigung von Feststoffzellen an DE30: Abwärtsbewegung beschleunigt sich EURUSD-Paar weiterhin unter Druck

Nachdem Donald Trump diese Woche aufgrund möglicher Zollanhebungen auf 25% auf chinesische Waren bereits für Schlagzeilen sorgte, liefert auch seine neue Forderung, die US-Ermittlungen gegen Russland einzustellen, neuen Gesprächsstoff. Russische Geheimdienstler sollen sich 2016 in die amerikanische Präsidentschaftswahl eingemischt haben. Der US-Präsident twitterte: "Das ist eine schreckliche Situation, und Justizminister Jeff Sessions solle diese zurechtgebastelte Hexenjagd sofort beenden, bevor sie unser Land noch weiter beschmutzt." Allerdings gerät Trump bei diesem Thema nicht zum ersten Mal in die Kritik. Bereits beim Gipfeltreffen in Helsinki mit seinem russischen Amtskollegen Vladimir Putin gab es nach der gemeinsamen Pressekonferenz Vorwürfe, er würde Russland in Schutz nehmen. Neue Enthüllungen könnten ...

