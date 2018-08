Die Aktien von BMW haben am Donnerstag nach der Zahlenvorlage in einem europaweit schwachen Branchenumfeld 1,9 Prozent verloren. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts büßte zeitgleich 1,5 Prozent ein, was am Markt mit den anhaltenden Sorgen vor einem eskalierenden Zollstreit zwischen den USA und China begründet wurde. Dies drückt auf die Stimmung, weil China für deutsche Hersteller als enorm wichtiger Absatzmarkt gilt.

Volkswagen waren im Dax mit 2,7 Prozent sogar ein noch größerer Verlierer als BMW. Zahlen der Kernmarke VW erwiesen sich dabei ebenso wenig als positiver Kurstreiber wie die Konzernzahlen des Münchener Konkurrenten.

Das Ergebnis von BMW für das zweite Quartal wurde von Experten als erwartungsgemäß gewertet. Jose Asumendi von JPMorgan zum Beispiel sprach von einem "guten Quartal". Analyst Hans-Peter Wodniok von Alphavalue beobachtete jedoch in seiner Studie den allgemeinen Branchentrend, dass sich die negative Gewinndynamik im zweiten Quartal noch intensiviert hat. Dies sei "ein Indiz dafür, dass der Automarkt nahe an seinem Höhepunkt ist", so der Experte./tih/fba

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039 EU0009658681

AXC0120 2018-08-02/09:46