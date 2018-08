FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen rechnet bei der Kernmarke angesichts der Kosten für neue Modelle und Elektromobilität dieses Jahr weiterhin mit einer im Wettbewerbsvergleich geringen Rendite. Die bereinigte operative Rendite dürfte wie geplant zwischen 4,0 und 5,0 Prozent liegen, bestätigte die Kernmarke einen Tag, nachdem der Konzern die Geschäftszahlen für das erste Halbajhr vorgelegt hat. Den Umsatz will VW im Geschäft mit den Volumenmodellen wie Golf oder Passat dieses Jahr um bis zu 10 Prozent erhöhen. Der operative Cashflow vor Sondereinflüssen soll wieder positiv sein.

Im ersten Halbjahr erreichte die operative Marge vor Sondereinflüssen 5,0 Prozent, eine Steigerung um 50 Basispunkte. Allerdings wurden aus dem Gewinn einmalige Belastungen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro wegen des Dieselskandals herausgerechnet. Nach Sondereinflüssen verdiente Volkswagen operativ nur 500 Millionen Euro.

Weil Volkswagen in Elektroautos, das autonome Fahren und digitale Initiativen investieren muss, will das Unternehmen zusätzliche Mittel generieren. Auch wegen des harten Wettbewerbs müssten über den bereits geschlossenen "Zukunftspakt" zusätzliche Anstrengungen über das Jahr 2020 hinaus unternommen werden. Bis Ende 2018 sollen dauerhafte Kostensenkungen von rund 2,2 Milliarden Euro realisiert sein; bis 2020 strebt Volkswagen durch den Zukunftspakt jährliche Einsparungen in Deutschland von 3 Milliarden Euro an. Vorstand und Betriebsrat sollen nun in den nächsten Monaten nun weitere Maßnahmen beraten, um die Marke Volkswagen nachhaltig wettbewerbsfähig und zukunftssicher zu machen.

Wie bereits am Mittwoch berichtet, steigerte die Kernmarke den Umsatz in den sechs Monaten um 7,7 Prozent auf 42,7 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte überproportional zum Umsatz auf 2,13 (Vorjahr 1,78) Milliarden Euro, nicht zuletzt wegen den von CEO Herbert Diess auf den Weg gebrachten Kostensenkungen.

August 02, 2018 03:17 ET (07:17 GMT)

